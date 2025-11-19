Календарные сюжеты и ностальгия по «Ну, погоди!». Показываем красивые мотивы для ёлочных игрушек

Каждая игрушка – маленькая история: дизайнеры черпают вдохновение в природе и семейных воспоминаниях, мастера рождают уникальный рисунок. О том, как на белорусской фабрике елочных игрушек эскизы превращаются в семейные реликвии, расскажем в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все начинается с эскиза. На этом этапе отбирают лучшие варианты, прорабатывают цветовые решения и пробные штрихи, чтобы в дальнейшем каждый узор лег ровно и выразительно. Игрушки изготавливают из прочных и проверенных материалов. Краски и лаки подбирают так, чтобы украшения сохраняли яркость и блеск годами. На фабрике совмещают современные технологические процессы с ручной отделкой: именно внимание к мелочам делает каждую игрушку уникальной. Мастера аккуратно наносят узоры, добавляют детали, при необходимости подбирают элементы инкрустации.

Андрей Бегун, директор фабрики елочных игрушек:

Вот уже более чем 10 лет мы производим игрушки с белорусскими мотивами. Это те игрушки, которых нам не хватает. Игрушки, на которых показаны белорусские орнаменты, животные, образы. Отличные от тех, которые долгое время навязывались нам Западом. У нас не Санта Клаус, у нас Дед Мороз, и наши птички поют на славянском.

Качество не пустой звук: на фабрике действует многоступенчатый контроль. Каждое изделие осматривают на наличие дефектов, проверяют покрытие и устойчивость оттенков к свету и механическим воздействиям. После игрушки аккуратно упаковывают в специальные коробки, чтобы каждая дошла до покупателя в идеальном состоянии.

Елизавета Коренько, корреспондент:

И вот он, итог! Елочная игрушка прошла огонь, воду, кисти художников и строгий контроль. Осталось лишь отправить эти хрупкие и долгожданные новинки по торговым точкам.

За каждой новинкой – история, а еще дизайнеры, художники и технологи. Все они вкладывают в изделие частицу своей души. Что нельзя лучше отражает смысл фабричной работы: выпускать не просто предметы декора, а то, что будет хранить память долгие годы.

Анастасия Голуб, начальник производства фабрики елочных игрушек:

Игрушка – это теплые воспоминания, которые передаются из поколения в поколение. Например, семья идет в магазин, покупает елочную игрушку, и у ребенка уже с детства складываются теплые воспоминания, которые он может потом точно так же вносить в свою семью. И хранить эту коллекцию елочных игрушек как теплые воспоминания и важные моменты из жизни каждой семьи.