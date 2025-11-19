5,5 тыс. новых рабочих мест! Как инициатива «Один район – один проект» изменила экономику регионов Беларуси?

Подход, который доказывает свою эффективность в действии. В Беларуси готовятся оценить результаты инициативы «Один район – один проект», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На совещании по вопросам развития Витебской области Александр Лукашенко анонсировал подробный анализ результатов. Ключевая цель – стимулировать рост регионов, используя их географическое положение и экономическую специализацию для привлечения инвестиций.

В стране уже реализовано 97 проектов на общую сумму 2,8 миллиарда рублей. Это позволило создать 5,5 тысячи новых рабочих мест в регионах и увеличить объемы производства. В частности, для роста экспорта продуктов питания в Витебской области запустили производство сыров, а в Брестской – расширили мощности мясокомбината.