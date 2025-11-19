5,5 тыс. новых рабочих мест! Как инициатива «Один район – один проект» изменила экономику регионов Беларуси?
Подход, который доказывает свою эффективность в действии. В Беларуси готовятся оценить результаты инициативы «Один район – один проект», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На совещании по вопросам развития Витебской области Александр Лукашенко анонсировал подробный анализ результатов. Ключевая цель – стимулировать рост регионов, используя их географическое положение и экономическую специализацию для привлечения инвестиций.
В стране уже реализовано 97 проектов на общую сумму 2,8 миллиарда рублей. Это позволило создать 5,5 тысячи новых рабочих мест в регионах и увеличить объемы производства. В частности, для роста экспорта продуктов питания в Витебской области запустили производство сыров, а в Брестской – расширили мощности мясокомбината.
Экономический эффект – репортаж Кристины Протосовицкой.
За 10 лет плюс в объемах производства в 10 раз. Масштабирование этого мясокомбината в Брестской области прошло на глазах оператора линии Дмитрия Якубчика. Технологичнее и масштабнее – именно так характеризует развитие. Дмитрий – лишь один из тысячного коллектива предприятия, куда работников доставляют из двух районов – Кобринского и Дрогичинского.
Дмитрий Якубчик, оператор линии предприятия по переработке мяса:
За это время наш комбинат значительно расширился, добавилось новое оборудование, улучшаются условия труда, модернизируется, новый цех не так давно был построен.
Масштабная перезагрузка производства в рамках инициативы «Один район – один проект» включала четыре этапа. Расширили производственные площади на четверть, где отныне выпускается свыше 130 наименований мясной продукции с высокой добавленной стоимостью.
Дмитрий Лещинский, заместитель директора – главный инженер предприятия по переработке мяса:
На момент 2025 года это составило порядка 60 % прироста по готовой продукции. Дополнительно мы создали 257 новых рабочих мест. Реализация этого проекта обошлась предприятию в 54,6 миллиона белорусских рублей.
Рост объемов производства позволил значительно нарастить экспортный потенциал. Беларусь знают на вкус едва ли не на всем земном шаре. Продовольствие в этом году принесет до 9 миллиардов долларов экспортной выручки. Чтобы «сделано в Беларуси» оставалось честным знаком качества, одним из этапов реализации инвестпроекта стало обновление холодильной системы всего производства и запуск новой лаборатории. В день проводят свыше 100 испытаний.
Ольга Невдах, заместитель начальника производственной лаборатории предприятия по переработке мяса:
Больше провести количество анализов за меньшую единицу времени. Производство растет, количество объектов испытаний увеличивается. С целью повышения эффективности была проведена модернизация.
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