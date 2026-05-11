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БООР: Охотники из Европы и России едут в Беларусь за хорошими трофеями

11 мая 2026 14:35
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БООР: Охотники из Европы и России едут в Беларусь за хорошими трофеями-0

активно развивается благодаря доступным правилам охоты, росту численности диких животных и расширению ресурсной базы. Об этом сообщили представители Минлесхоза и БООР, передает БЕЛТА.

В 2025 году доходы от такого туризма в системе Минлесхоза превысили 17 млн рублей, заметный рост зафиксирован в нескольких областях. Увеличивается и внутренний охотничий туризм.

В БООР отметили, что прием иностранных охотников помогает развивать хозяйства и удерживать цены для белорусских граждан. В 2025 году охотхозяйства приняли более 2,7 тыс. иностранных гостей, а доход составил около 4,9 млн рублей.

Основной поток туристов идет из России, но интерес проявляют и граждане других стран.

Фото: pixabay

# общество # Охота и рыболовство # Охота в Беларуси

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