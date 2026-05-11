Прощание с правнучкой Ленина пройдет в Митинском крематории

Церемония прощания с Еленой Ульяновой, правнучкой Владимира Ленина, состоится 13 мая в Москве. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на музее-заповеднике «Горки Ленинские».

Отпевание пройдет в Красногорске в Церкви иконы Божией Матери Знамение в Марьине-Знаменском, после чего прощание состоится в Митинском крематории. Ульянова скончалась 8 мая в возрасте 47 лет.

Она занималась общественной деятельностью, участвовала в проектах, связанных с сохранением исторического наследия семьи, и сотрудничала с музеем-заповедником «Горки Ленинские».

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