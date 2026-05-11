Легендарное здание в Могилеве! Рассказываем историю знаменитого драмтеатра

Культурное достояние! Звезда псевдорусского стиля, изысканный рубин архитектуры, старейшее театральное здание в стране. Уже 138 лет оно украшает город и вдохновляет зрителей. История началась с предприимчивого могилевского губернатора Александра Дембовецкого. Именно ему пришла блестящая идея о создании театра, рассказали в программе «Путевка BY» .

Воплощали задумку в реальность архитектор Петр Камбуров и инженер Владислав Мильяновский, но сумма на строительство оказалась неподъемной. Ситуацию спасли горожане и пожертвовали 28 тысяч из 55. Театр во всех смыслах стал народным! Роскошное здание возвели всего за два года. 14 мая 1888-го состоялось торжественное открытие, а уже на следующий день зал рукоплескал. Спектакль «Семейные тайны» покорил зрителей.

Елена Каменкова, артистка Могилевского областного драматического театра:

Постоянно сдавался приезжим труппам, здесь была опера, балет, даже кино показывали, только в 1928 году Владимир Владимирович Кумельский – актер, режиссер, приезжает сюда и говорит: я здесь создам труппу. Едет в Москву, набирает 28 актеров. Он очень хорошо руководил театром, труппу Кумельского война застала на гастролях в Белостоке. Из Минска шли пешком до Москвы, и здесь было принято решение, что труппа расформировывается.

В 1943 году он возобновился как фронтовой театр, а уже в 1944 году в октябре на театре было вывешено такое огромное объявление – театру нужны керосиновые лампы, потому что света не было после войны. Был первый показан спектакль в 1944 году, он назывался «Встреча в темноте», в 1947 году нашу труппу могилевскую забирают в Минск, и она становится основателем минского русского драмтеатра им. М. Горького.

Бурные аплодисменты! Эти стены помнят многих героев своего времени: главу Временного правительства Александра Керенского и адмирала Александра Колчака. Здесь вершилась история, и выступали известные артисты: Федор Шаляпин, Сергей Рахманинов, Вера Комиссаржевская. Среди почетных зрителей был Николай II со своей семьей. Якуб Колос привозил спектакль «В пущах Полесья». Вместе с Янкой Купалой они читали на сцене стихи.