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Пашинян: если Армения выйдет из ЕАЭС, то это не будет внезапно

11 мая 2026 14:55
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Пашинян: если Армения выйдет из ЕАЭС, то это не будет внезапно-0

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что возможный выход страны из ЕАЭС будет заранее подготовлен и не станет внезапным шагом. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что вопрос выбора между ЕАЭС и ЕС сейчас не стоит на повестке. По его словам, Армения остается полноправным участником союза и участвует в принятии всех решений.

Пашинян добавил, что референдум по этому вопросу возможен только при реальной необходимости, которой сейчас нет. Он подчеркнул, что страна придерживается сбалансированной внешней политики и уважает партнеров по ЕАЭС.

Фото: pixabay

# Международная политика # Никол Пашинян

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