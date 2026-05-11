Пашинян: если Армения выйдет из ЕАЭС, то это не будет внезапно

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что возможный выход страны из ЕАЭС будет заранее подготовлен и не станет внезапным шагом. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что вопрос выбора между ЕАЭС и ЕС сейчас не стоит на повестке. По его словам, Армения остается полноправным участником союза и участвует в принятии всех решений.

Пашинян добавил, что референдум по этому вопросу возможен только при реальной необходимости, которой сейчас нет. Он подчеркнул, что страна придерживается сбалансированной внешней политики и уважает партнеров по ЕАЭС.

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