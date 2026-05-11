Мининформ: открыта аккредитация СМИ на «Славянский базар в Витебске»

С 11 мая по 15 июня 2026 года СМИ могут подать заявки на аккредитацию для освещения фестиваля «Славянский базар в Витебске». Об этом сообщил Мининформ.

Заявки от белорусских медиа и интернет-ресурсов принимает Министерство информации. В них необходимо указать данные о журналистах и редакции, а также приложить сведения о предыдущих публикациях о фестивале при их наличии.

Иностранные СМИ подают заявки через Министерство иностранных дел до 11 июня. Аккредитация выдается на период проведения фестиваля.