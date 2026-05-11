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Новая техника начинает поступать в хозяйства Минской области

11 мая 2026 14:12
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Новая техника начинает поступать в сельхозорганизации Минской области. Предприятия получили 100 современных машин. Они помогут справиться с уборкой качественно и в срок, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Новая техника начинает поступать в хозяйства Минской области-2

Только в Слуцкий район приехало пять комбайнов. Одним из них будет управлять завуч и учитель математики средней школы № 13 27-летняя Марина Пенязь. Традиционно в жатву она помогает аграриям «Весейского Покрова».

В прошлые сезоны работала помощником комбайнера, но прошла обучение и стала механизатором. Специально к Году женщин все комбайны оформлены тематически, их решили сделать красивыми и знаковыми.

Новая техника начинает поступать в хозяйства Минской области-4

Марина Пенязь, заместитель директора по учебной работе средней школы № 13 Слуцка:
Конечно, это не легковая машина, надо больше ответственности, внимания, потому что габариты больше. Соответственно, нужно чувствовать машину, как и любую технику. Когда узнала, что будут вручать подарки, тем более такую технику, это просто был большой шок.

И теперь понимаешь, что у тебя нет возможности подвести окружающих. Потому что раз тебе доверили такую большую технику, то на тебя надеются и надеются на большие и достойные показатели.

Обновление парка техники – инвестиции в продовольственную безопасность, что позволит не только повысить эффективность уборки, но и минимизировать потери урожая. В 2025-м каждое четвертое зерно выращено аграриями центрального региона.

# Государственная политика в области сельского хозяйства # Предприятия Беларуси

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