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В центральном регионе завершен сев кукурузы на зерно

11 мая 2026 13:49
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В Минской области яровые заняли более 410 тысяч гектаров – пройдено 83 % от плана, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Завершили сев кукурузы на зерно, сейчас закрывают вопрос по силосу. Работают на полях с картофелем, овощными культурами.

В центральном регионе завершен сев кукурузы на зерно-2

Активно готовятся к зеленой жатве. В том числе и в сельхозпредприятии «Добрица» Солигорского района. На балансе хозяйства семь комбайнов, три из которых – кормоуборочные. Для отвоза зеленой массы задействовано также 9 единиц спецтранспорта. Вся техника прошла необходимый осмотр и полностью готова к работе в полях.

Татьяна Курьянова, заместитель директора по идеологической работе сельхозпредприятия «Добрица»:
Площадь под кормозаготовки выделена 1 234 гектара. Со следующей недели начнется кормозаготовка, подготавливаются траншеи, подготавливаются поля, все очищается, удобряется. Все люди прошли обучение и готовы приступить к работе.

Всего в кормоуборочной компании в хозяйстве будет задействовано порядка 20 механизаторов и специалистов.

# Посевная кампания

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