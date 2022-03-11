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Президент Сирии – Александру Лукашенко: «Выражаю вам самые искренние поздравления в связи с успешным проведением референдума»

11 марта 2022 12:21
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Новости Беларуси. В адрес главы государства продолжают приходить телеграммы из-за рубежа с поздравлениями об успешном проведении в Беларуси референдума, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Президент Сирии Башар Асад пожелал нашей стране прогресса, стабильности и процветания.  

Президент Сирии – Александру Лукашенко: «Выражаю вам самые искренние поздравления в связи с успешным проведением референдума»-1

Башар аль-Асад, президент Сирийской Арабской Республики:  
С огромной радостью выражаю вам самые искренние поздравления в связи с успешным проведением референдума по конституционным поправкам, состоявшегося в вашей стране. Голосование большинства населения за данные поправки свидетельствует о доверии народа Беларуси и вашему подходу, вашему видению и вашему неустанному стремлению к укреплению конституционного процесса в стране. И укрепление силы Беларуси перед лицом любого, кто хочет подорвать безопасность и стабильность в ней и в каждом регионе.  

В своем письме президент Сирии также отметил: то, что сейчас происходит в Украине, и кризис, который Запад создал с Россией – не что иное, как, в том числе, таргетинг и давление на Сирию и Беларусь, а также на страны, отвергающие гегемонию Запада и его деструктивную политику. И это лишь подчеркивает важность дальнейшего сотрудничества.  

Возможность выработать действительно народную Конституцию. Милорад Додик поздравил белорусов с проведением референдума.  

# Беларусь-Сирия # общество # Александр Лукашенко # Башар аль-Асад # Фотофакт

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