Президент Сирии – Александру Лукашенко: «Выражаю вам самые искренние поздравления в связи с успешным проведением референдума»

Башар аль-Асад, президент Сирийской Арабской Республики:

С огромной радостью выражаю вам самые искренние поздравления в связи с успешным проведением референдума по конституционным поправкам, состоявшегося в вашей стране. Голосование большинства населения за данные поправки свидетельствует о доверии народа Беларуси и вашему подходу, вашему видению и вашему неустанному стремлению к укреплению конституционного процесса в стране. И укрепление силы Беларуси перед лицом любого, кто хочет подорвать безопасность и стабильность в ней и в каждом регионе.

В своем письме президент Сирии также отметил: то, что сейчас происходит в Украине, и кризис, который Запад создал с Россией – не что иное, как, в том числе, таргетинг и давление на Сирию и Беларусь, а также на страны, отвергающие гегемонию Запада и его деструктивную политику. И это лишь подчеркивает важность дальнейшего сотрудничества.