Почему на 8 Марта чаще всего дарят тюльпаны? Спросили у флориста

Новости Беларуси. Островок Голландии в Борисовском лесхозе. Как эксперимент стал процветающим делом. В программе «Центральный регион» на СТВ расскажем, как адаптировать голландские технологии для выращивания тюльпанов, чем угодить королеве роз. И лайфхаки флориста, которые помогут продлить жизнь букету. Этот цветочный оазис – один из салонов борисовской сети магазинов цветов. Готовиться к флористическому буму на 8 Марта здесь начинают еще в феврале.

Юлия Артеменко, флорист:

Как правило, мы отрабатываем День влюбленных и уже готовимся потихоньку к 8 Марта. Как правило, это растянутый праздник. В начале марта многие организации заказывают цветочные композиции, букеты, штучный товар и уже 1 марта мы в строю, в полном составе готовимся к 3-дневному марафону.

В первые дни марта наступает звездный час тюльпанов. Хотя не всегда эти весенние цветы были главным символом праздника. В Советском Союзе дарить женщинам цветы поначалу было вообще не принято. В 1960-х на газетных фото и открытках появились мимозы. Выбор цветов в начале весны не так велик. И только в 1970-е желтые веточки мимоз обогнали по популярности тюльпаны.

Юлия Артеменко:

Большинство заказов – это тюльпаны. Потому что у нас сложился стереотип, что тюльпан и ирис – это весенний цветок. И много-много лет от этого мы никуда не уйдем. У нас есть круглогодично тюльпаны. Но, как правило, люди всегда говорят, это же на 8 Марта. Поэтому это более весенний цветок. Впрочем, ассортимент традиционными для 8 Марта цветами не ограничивается. Ведь всегда есть поклонники экзотики.