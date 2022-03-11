«Ставим цветы подальше от сквозняков». Как продлить жизнь букета?

Новости Беларуси. Островок Голландии в Борисовском лесхозе. Как эксперимент стал процветающим делом? В программе «Центральный регион» на СТВ расскажем, как адаптировать голландские технологии для выращивания тюльпанов, чем угодить королеве роз. А чтобы букет радовал как можно дольше, помогут нехитрые правила.

Юлия Артеменко, флорист:

В холодную пору года непосредственно каждый цветок мы упаковываем в транспортировочную бумагу, чтобы цветок не обветривался, не подморозился по приходу домой, если на улице -10, мы просим, чтобы цветы оставили в бумаге на 5-10 минут, потом распаковали бумагу. Как обычно, берем хорошую чистую емкость, наливаем воду из-под крана. Если есть фильтр дома, вообще замечательно, делаем свежий срез цветов в зависимости от того, какие цветы, и срез либо прямой, либо косой. И, конечно, ставим цветы подальше от сквозняков, от отопительных приборов и не ставим в открытом доступе с фруктами, потому что фрукты выделяют этилен и цветок очень быстро портится от этого. Газ негативно влияет на все цветы, в особенности это касается роз, это в первую очередь. И, конечно же, температурный режим. Если цветок выдерживает 5-10 градусов по Цельсию, это идеальная просто температура для цветов. То есть срок жизни можно продлить, маневрировать, если есть более прохладное помещение.

Для флористов это прописные истины. Но их опыт показывает, что далеко не все покупатели знают, что есть разница, как подрезать разные виды цветов, прежде чем поставить в вазу.

Юлия Артеменко:

Одеревенелые растения, как сирень, лучше зачищать ножом сначала всю вот эту кору. А потом делать срез, в кипяток, а потом в холодную воду. Розы, конечно, подрезаются под косым углом 45 градусов. Желательно под водой. Если нет такой возможности, то хотя бы просто подрезать под 45 и третья часть стебля опускается в воду. Обязательно зачищаем листья. Это непосредственно. А все луковичные, конечно, срезаются прямо. Это касается тюльпанов, ирисов, гиацинтов. Листва не должна попадать в воду. Листва попадает в воду, начинается процесс гниения, бактерии размножаются, цветок пьет некачественную воду. От этого ему не очень хорошо. Поэтому цветы всегда зачищаются. Букеты тоже разбираются обязательно. Проверяется связка цветов, чтобы не было тоже гнили.

А в случае если вы наоборот хотите поторопить цветок и поскорее увидеть бутон во всей красе, регулировать процесс расцветания можно с помощью температуры воды. Юлия Артеменко:

Мы наливаем из-под крана холодную воду. Если вы хотите, чтобы цветок быстрее раскрылся, это касается, допустим, гвоздики, чтобы она напиталась, либо лилия, тогда можно комнатной температуры. В среднем срок жизни привозного цветка в воде, по статистике, от 7 до 10 дней. Выращенным у нас розам дают 2 недели.

Юлия Артеменко:

Если цветок простоял от 7 до 10 дней – это радость. Потому что цветы – это эмоции, а не вложение финансовых средств. Юлия Артеменко:

У каждого тюльпана свое раскрытие. Свежий тюльпан – это когда бутоны небольшие. То есть смотря в какой сортовке, потому что тюльпан в период созревания срезается зеленым, то есть бутон будет очень мелким. Растет бутон в тепле и на свету. То есть если вы тюльпан поставите в теплое помещение, возле батареи и будет свет, тюльпан будет тянутся, как и в природе, вверх бутоном. И есть такое свойство, что тюльпан, как и в природе, то есть светло, тепло, может потихоньку раскрываться. Как только вы выключаете свет и ставите в прохладное помещение, тюльпан закрывается, как и ночью в природе.

Работает и скорая помощь для поникших роз проверенным способом. Юлия Артеменко:

Если розу неправильно подрезать и поставить уровень воды, допустим, тут вообще сантиметров 10, стебель под бутоном становится очень мягким, и она опускает голову, это вы ее неправильно поставили на воду. То есть мы еще раз делаем срез, но уже делаем не сантиметр, а укорачиваем сантиметров на 10. Зачищаем листву и ставим практически весь стебель на воду. Можно класть на воду, для того чтобы цветок отпился, до конца бутон у него наполнился влагой. Поэтому всегда можно реанимировать цветок. Гораздо проще уход за композициями в шляпных коробках, которые, к слову, по-прежнему в тренде.

Юлия Артеменко:

Шляпные коробки – у них один принцип, каждые 3-4 дня в центр композиции наливаем воду в зависимости от размера композиции. Допустим, в такую полстакана достаточно. Но здесь есть особенности, орхидеи стоят в колбочках, в которых есть вода, колбочки снимаются, уровень воды контролируется, чтобы всегда цветок полноценно пил. Для обычных срезанных цветов стакан воды раз в три дня будем поливать. Мы не ставим вблизи отопительных приборов и на сквознякакх. Это залог того, что цветок будет дольше стоять. Такие композиции тем хороши, что их можно перевозить на дальние расстояния, не переживать, есть ли у вас с собой ваза, как мы их довезем в жару, в холод 300-500 километров. Это достаточно выигрышный вариант. Ну а если хотите побить рекорды долгожительства цветочного презента, выбирайте диковинку из Южной Африки.

Юлия Артеменко:

Долгожители – это будут скорее всего африканские растения – это протея. Она у нас, кстати, есть в наличии. Протея ибанкси – это экзотика. И в дальнейшем он у вас на протяжение нескольких лет будет как сухоцвет. Конечно, он просто поменяет расцветку свою. Так протеи ибанкси на воде стоят до двух месяцев стабильно. Потом начинается период увядания. Цветок становится не такой яркой краски, он становится более серый. Но в дальнейшем можно его покрыть флористической краской, и он будет идеально вписываться в интерьер. Стоит ли напоминать? Чтобы дарить цветы, не нужен повод. Цветами можно не только поздравить, а удивить и покорить, напомнить о своей любви, вызвать улыбку или подбодрить. И ради этих эмоций в свой праздник девушки-флористы готовы трудиться не покладая рук.