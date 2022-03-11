Возможность выработать действительно народную Конституцию. Милорад Додик поздравил белорусов с проведением референдума

Новости Беларуси. В адрес главы государства продолжают приходить телеграммы из-за рубежа с поздравлениями об успешном проведении в Беларуси референдума, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Член президиума Боснии и Герцеговины от сербов Милорад Додик также направил поздравления, отметив, что референдум в Беларуси – событие особенной важности, а наши народы дружественны.