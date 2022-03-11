Возможность выработать действительно народную Конституцию. Милорад Додик поздравил белорусов с проведением референдума

Новости Беларуси. В адрес главы государства продолжают приходить телеграммы из-за рубежа с поздравлениями об успешном проведении в Беларуси референдума, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Член президиума Боснии и Герцеговины от сербов Милорад Додик также направил поздравления, отметив, что референдум в Беларуси – событие особенной важности, а наши народы дружественны.
Милорад Додик, сербский член Президиума Боснии и Герцеговины:
Проведение общенационального референдума – важный шаг в обновлении основополагающего закона – Конституции, который призван стать залогом дальнейшего успешного развития суверенной и независимой Республики Беларусь. В ходе широкого общественного диалога, который проходит в Беларуси уже несколько месяцев, белорусскому народу предоставлена возможность высказать свое мнение и быть услышанным, выработать действительно народную Конституцию и продемонстрировать единство на благо своего государства.
Президент Сирии – Александру Лукашенко: «Выражаю вам самые искренние поздравления в связи с успешным проведением референдума». Читайте здесь.