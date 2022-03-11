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Возможность выработать действительно народную Конституцию. Милорад Додик поздравил белорусов с проведением референдума

11 марта 2022 12:23
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Новости Беларуси. В адрес главы государства продолжают приходить телеграммы из-за рубежа с поздравлениями об успешном проведении в Беларуси референдума, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Член президиума Боснии и Герцеговины от сербов Милорад Додик также направил поздравления, отметив, что референдум в Беларуси – событие особенной важности, а наши народы дружественны.  

Возможность выработать действительно народную Конституцию. Милорад Додик поздравил белорусов с проведением референдума-1

Милорад Додик, сербский член Президиума Боснии и Герцеговины:  
Проведение общенационального референдума – важный шаг в обновлении основополагающего закона – Конституции, который призван стать залогом дальнейшего успешного развития суверенной и независимой Республики Беларусь. В ходе широкого общественного диалога, который проходит в Беларуси уже несколько месяцев, белорусскому народу предоставлена возможность высказать свое мнение и быть услышанным, выработать действительно народную Конституцию и продемонстрировать единство на благо своего государства.  

Президент Сирии – Александру Лукашенко: «Выражаю вам самые искренние поздравления в связи с успешным проведением референдума».  Читайте здесь.  

# Беларусь-Сербия # общество # Александр Лукашенко # Милорад Додик # Фотофакт

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