Президент расставил все точки над i – Бузин про интервью Лукашенко журналу Time

Можно полагать, что аудитория у издания намного шире, потому что материал параллельно опубликован на многочисленных интернет-платформах и традиционно бьет рекорды по количеству просмотров. Их уже сотни тысяч и на одном из популярных видеохостингов. Здесь же и многочисленные комментарии. Беседа вышла содержательной – отмечают и пользователи. Было затронуто большое количество резонансных тем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Исчерпывающие ответы, которые дают расклад по многим вопросам. Отмечают пользователи открытость белорусского лидера, подчеркивают, что это настоящая человеческая речь грамотного политика, высказывают чувства уважения Александру Лукашенко и гордости белорусскому лидеру, который очень много сделал для своей страны и прекрасно разбирается в международных отношениях и к мнению которого надо прислушаться. Политик, который достоин самых высших наград, потому что действительно ратует за мир. Звучат мнения не только пользователей сети, но и аналитиков. Эксперты подчеркивают, что интервью Президента Беларуси американскому журналисту – пример вдумчивого, очень разностороннего, глубокого анализа мудрого политика.

Николай Бузин, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Я, наверное, на сегодняшний момент не назову пяток политиков мирового уровня, которые способны на протяжении более двух часов говорить практически на любые темы. Отвечать без подготовки, отвечать исходя из знаний обстановки. Не красуясь, не говоря шаблонами, а говоря от души, исходя из своего видения тех процессов, которые происходят в мире. Очень большое внимание было уделено вопросам безопасности. Эта тема, наверное, проходила лейтмотивом во всем диалоге. Наш президент в очередной раз очень доходчиво, очень понятно, на самых простых примерах, объяснял свои поступки, те решения, которые принимались Республикой Беларусь, и им лично, как лидером страны. Самое главное, что все они были направлены на благо страны, во благо народа, во благо суверенитета государства. И все это в контексте тех мероприятий, которые проходят вокруг нашего государства. И даже тогда, когда пытались объяснить, что мы с вами, белорусы, это агрессоры, он и здесь расставил все точки на i. Сказал, вы можете говорить, что считаете необходимым, но истина другая. Мы пользуемся реальными фактами, а не тем, что вы придумали.

Эксперты подчеркивают, что глава государства озвучил то, что связано с позицией не только Президента, это позиция нашей страны, это позиция нашего народа. Народа, который прошел многие испытания. Поэтому, как никто белорусы берегут мир. В основе нашей политики принципы уважения, равноправия и справедливости. Беларусь готова к диалогу со всеми странами без исключения, но наши национальные интересы прежде всего.