Президент поставил задачу по возрождению сельхозугодий. Как проводят мелиорацию в стране?

Год назад Президент поручал провести учет мелиоративной техники, принять меры по ее восстановлению, ремонту и сохранности, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Если нужно, закупить новую – никто не ставит палки в колеса. Понятно, что предел есть у всего, в том числе и у техники. Но главное требование – рачительно, по-хозяйски подходить к делу и распоряжаться государственными деньгами. В этом плане есть вопросы к одному из производителей специализированной техники. Как было озвучено на совещании, предприятие взяло на себя определенные обязательства, но не выполнило. Что помешало до конца реализовать планы и когда новая техника все же выйдет в белорусские поля, на неделе разбиралась Оксана Семашко.

Мелиорация – дело государственной важности. Каждый метр земли при умелом подходе – с экономической отдачей. А ведь это и наше завещание. Чтобы оно было достойным, Президент ставит задачу: по-хозяйски подходить к возрождению перспективных сельхозугодий. И вот оно, проявление усиленной работы. На неделе чиновники «похвастались» – втрое увеличили показатели. Правда, как выяснилось, работали больше не ковшом, а ручкой. По факту – приписки. Надо спасать мелиорацию как отрасль! Итоги совещания у Лукашенко. Подробности.

И мы его отыскали в Калинковичах. Спору нет – единичный экземпляр – наукоемкий, с лазерным уклономером. Он позволяет укладывать дренаж с высокой точностью. За процессом следят ученые и специалисты по сервису. Но нынче он на всю страну такой один. Судя по всему, это как раз тот единственный амкодоровский многоковшевой траншеекопатель, речь про который шла на совещании у Президента. По факту провальной мелиорации наказаны 54 должностных лица – комментарии представителей КГК

По плану, из доклада правительства, таких в этому году якобы поставлено 14. Но факты на столе у Александра Лукашенко говорят о другом. Одна из причин стопора глобальной мелиорации в стране – техническая, и прямо в зале совещаний статистические данные расходятся. Из запланированных к поставке на 2023 год 188 единиц амкодоровской техники на 12 декабря поставлено лишь 64 – это третья часть. «Много болтовни, мало дела!» Лукашенко раскритиковал правительство за использование траншеекопателей Съемочная группа программы «Неделя» решила уточнить у производителя, почему портфель заказов не разгружен?