По факту провальной мелиорации наказаны 54 должностных лица – комментарии представителей КГК

Год назад Президент поручал провести учет мелиоративной техники, принять меры по ее восстановлению, ремонту и сохранности, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Нет, если нужно закупить новую, то никто не ставит палки в колеса. Понятно, что предел есть у всего, в том числе и у техники. Но главное требование – рачительно, по-хозяйски подходить к делу и распоряжаться государственными деньгами. Президент поставил задачу по возрождению сельхозугодий. Как проводят мелиорацию в стране? В этом плане есть вопросы к одному из производителей специализированной техники. Как было озвучено на совещании, предприятие взяло на себя определенные обязательства, но не выполнило.

В этом году регионы обязались ввести в сельхозоборот 110 тысяч гектаров земель. Решения на уровне главы государства по финансированию мелиоработ и закупке техники приняты были еще в середине 2023-го. Планировали выйти на новый рекорд, а по факту – во всех регионах в отдельных местах вода на полях и в отчетах. Вот такая экономическая «мокруха». А ведь для эффективной мелиорации принято немало госпрограмм и выделили средства. Отблагодарили невыполнением плановых заданий. Наряду с несвоевременной разработкой проектно-сметной документации, неотремонтированной техникой, отсутствием кадров, неосвоением бюджетных средств фигурируют приписки. Выходит, хозяйственникам это, увы, не помогает. Читать, считать и находить разницу правоохранители умеют. Потому некоторые руководители за приписки получают приставку «экс» и срок.

Алексей Касьянчик, ведущий государственный инспектор Комитета государственного контроля Минской области:

В акты о сдаче-приемке были включены фактически непроведенные работы по вспашке и дискованию на площади более 170 гектаров. Завышенные объемы вносили в документы по указанию заместителя руководителя Несвижского ПМК. При этом с целью сокрытия факта невыполненных работ данный руководитель собственноручно оформлял путевые листы на технику, которая на объекты для проведения мелиорации даже не выезжала.

В результате на оплату несуществующих работ незаконно получено более 40 тысяч рублей бюджетных средств. По материалам проверки в октябре этого года возбуждено уголовное дело. Более миллиона рублей из бюджета незаконно присвоено и потрачено. В процессе проверки Комитета госконтроля все до единой копейки удалось вернуть. За год сразу после выявления преступления возбуждено 13 уголовных дел: от увольнения до выговора – наказаны 54 должностных лица.