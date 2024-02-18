«Это единичные случаи». Вадим Богуш рассказал, почему белорусы уезжают учиться за рубеж

На неделе во Дворце Независимости прошло совещание, где говорили о качестве высшего образования. Президент поставил задачу – встряхнуть вузы и очертил конкретные вопросы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Как их решить и где корень проблем, пыталась разобраться Кристина Протосовицкая.

Президент поручил встряхнуть вузы! Какие проблемы предстоит решить в области высшего образования?

Белорусское, в том числе и образование, в цене. У нас учатся студенты из 100 стран. Но и наши уезжают за рубеж в поисках лучшего диплома. Что ищут в стране далекой? Это вопрос адресуем главе Совета ректоров Беларуси.