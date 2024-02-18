Прямой эфир

«Это единичные случаи». Вадим Богуш рассказал, почему белорусы уезжают учиться за рубеж

18 февраля 2024 18:11
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

На неделе во Дворце Независимости прошло совещание, где говорили о качестве высшего образования. Президент поставил задачу – встряхнуть вузы и очертил конкретные вопросы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Как их решить и где корень проблем, пыталась разобраться Кристина Протосовицкая.

Президент поручил встряхнуть вузы! Какие проблемы предстоит решить в области высшего образования?

Белорусское, в том числе и образование, в цене. У нас учатся студенты из 100 стран. Но и наши уезжают за рубеж в поисках лучшего диплома. Что ищут в стране далекой? Это вопрос адресуем главе Совета ректоров Беларуси.

«Это единичные случаи». Вадим Богуш рассказал, почему белорусы уезжают учиться за рубеж-1

Вадим Богуш, ректор Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники, председатель Совета ректоров Беларуси:
Если мы говорим об уровне и соотношении затрат и качества подготовки, то мы находимся на очень хорошем уровне. Это признают все специалисты, и в большей степени это такое желание – уехать туда для того, чтобы поработать за рубежом, а не получить образование. Либо это ориентация на несколько другой образ жизни. И это действительно единичные случаи.

# Высшее образование в Беларуси # общество # Кристина Протосовицкая # Вадим Богуш

Другие новости рубрики

Все новости
Пациенты стоят в очереди годами! Как решают проблему кадрового дефицита в стоматологиях?
18 февраля 2024 18:01

Пациенты стоят в очереди годами! Как решают проблему кадрового дефицита в стоматологиях?

Лукашенко о коррупции в Белкоопсоюзе: «Не нищие же, заработать можно – на одной, на двух, на трёх работах!»
18 февраля 2024 17:40

Лукашенко о коррупции в Белкоопсоюзе: «Не нищие же, заработать можно – на одной, на двух, на трёх работах!»

В Мюнхене «царит мрачная атмосфера»! Почему конференцию по безопасности называют провальной?
18 февраля 2024 17:36

В Мюнхене «царит мрачная атмосфера»! Почему конференцию по безопасности называют провальной?