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Пациенты стоят в очереди годами! Как решают проблему кадрового дефицита в стоматологиях?

18 февраля 2024 18:01
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Еще одна сфера, где есть проблемы, и это признают на всех уровнях, – медицина. Диагноз белорусскому здравоохранению поставлен. Для этого с подачи Президента работал целый консилиум специалистов, который определил основные болевые точки, а сейчас идет реабилитация, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Но, как известно, не всегда этот процесс проходит безболезненно.

Возьмем, к примеру, стоматологию. В 2023 году в Беларуси сбили спесь со стоимости таких услуг, чтобы наши люди не положили зубы на полку после похода к стоматологу.

Пациенты стоят в очереди годами! Как решают проблему кадрового дефицита в стоматологиях?-1

Пришло время взяться и за другие аспекты лечения. Очереди, нехватка врачей, старое оборудование – в некоторых районах люди годами не могут попасть на прием к отдельным специалистам стоматологического профиля. Ощущается кадровый дефицит, который и дает о себе знать такими вереницами из пациентов. Да, в кабинетах проводят ремонты, чуть ли не кресла с подогревом устанавливают и музыку для успокоения включают, но, согласитесь, на прием мы идем в первую очередь к специалисту, а все остальное – это приятное дополнение, и всего лишь.

На неделе наши корреспонденты (судя по реакции отдельных чиновников, а она была бурной), поверьте, задели по-настоящему больной вопрос, который требует оперативного лечения.

Пациенты стоят в очереди годами! Как решают проблему кадрового дефицита в стоматологиях?-4

Как-то на установку импланта можно к вам записаться?
– У нас их не ставят.
– А что можно? Если коронка?
– Звоните после 12 часов, у нас вообще очередь на два года.

Пациенты стоят в очереди годами! Как решают проблему кадрового дефицита в стоматологиях?-7

После такого ответа к зубной боли точно добавится головная. Ждать два года – значит столько же ходить с нерешенной проблемой. Чтобы получить идеальную улыбку жители Рогачевского района должны набраться терпения. В листе ожидания на протезирование почти тысяча фамилий. Среди тех, кто все-таки прорвался в кресло стоматолога, пенсионерка Любовь Кириленок.

Пациенты стоят в очереди годами! Как решают проблему кадрового дефицита в стоматологиях?-10

Любовь Кириленок, жительница Рогачева:
Могу сказать точно – год и 5 месяцев. Долго. Пока зубы меня не начали тревожить, сама я перезвонила сюда и уточнила.

Частные клиники пенсионерке не по карману, да и в государственной за коронки ей придется отдать порядка тысячи рублей.

Любовь Кириленок:
Этот врач, молодая, энергичная. Понравилась! Свою душу и сердце ей отдала.

Пациенты стоят в очереди годами! Как решают проблему кадрового дефицита в стоматологиях?-13

Молодые кадры – надежда и боль региональной медицины. Ведь далеко не все после отработки хотят пустить корни вдали от крупных городов. Недавно с Рогачевским районом попрощался молодой стоматолог-ортопед – уехал в областной центр, а его место так и остается вакантным. Сейчас население района, а это 52 тысячи человек, фактически обслуживает один специалист. Администрация пытается оптимизировать его работу, но здесь нужно быть немного волшебником.

Пациенты стоят в очереди годами! Как решают проблему кадрового дефицита в стоматологиях?-16

Дмитрий Белоусов, заместитель главного врача по медицинскому обслуживанию Рогачевской центральной районной больницы:
Зубопротезирование для социально незащищенных групп граждан осуществляется в течение 3 месяцев. Для граждан, желающих протезироваться на платной основе, заключены дополнительные договора со Жлобинской ЦРБ, Гомельской областной стоматологической поликлиникой и организациями Бобруйска по вопросам консультирования и изготовления протезов.

Такая ротация помогла сократить очередь на 30 %. Только в январе 16 человек перенаправили на протезирование в Жлобин. Как скоро в больнице появится новый врач – ответить сложно.

Подробности в видео.

Пациенты стоят в очереди годами! Как решают проблему кадрового дефицита в стоматологиях?-19

«Повезло!» – глядя на эти кадры, скажут жители крупного агрогородка Ваверка. Для того чтобы им полечить зубы ехать надо в райцентр, а это 25 километров. По штату в местной амбулатории есть должность стоматолога и зубного фельдшера, по факту люди уже и не припомнят, когда в последний раз слышали звук бормашины.

Пациенты стоят в очереди годами! Как решают проблему кадрового дефицита в стоматологиях?-22

Я даже затрудняюсь сказать, сколько лет уже у нас нет врача. Это проблема серьезная очень для нашей деревни. У нас же ближайший стоматолог в городе только.

Пациенты стоят в очереди годами! Как решают проблему кадрового дефицита в стоматологиях?-25

У нас был, временно были и один и второй, временно были только. Они немного поработают и все.

Разболелся зуб – собирайся в Лиду. Но и в райцентре не без кадровых проблем. Из 28 штатных единиц стоматологов заняты только 14. Чтобы оказывать помощь в полном объеме, персоналу увеличили ставки, привлекают к работе в городе сельских врачей, подали заявки на молодых специалистов. Уверены, укомплектовать штат смогут – дело времени. Тем более спрос на услуги стоматологов подгоняет.

Пациенты стоят в очереди годами! Как решают проблему кадрового дефицита в стоматологиях?-28

Надо было приехать, взять талончик, потому что по телефону тяжело дозвониться, много, наверное, звонят.

Пациенты стоят в очереди годами! Как решают проблему кадрового дефицита в стоматологиях?-31

Татьяна Слабыш, заместитель председателя Комитета государственного контроля Гродненской области:
Год назад мы изучали – там укомплектованность по стоматологиям составляла по городу чуть более 50 %, по селу – это 60 %. На сегодня ситуация меняется в положительную сторону, и можно констатировать даже по двум сельским населенным пунктам – это Минойты и Первомайск они укомплектованы на сегодня зубными фельдшерами.

Пациенты стоят в очереди годами! Как решают проблему кадрового дефицита в стоматологиях?-34

Отсутствие врачей-стоматологов это не только про районы. Нехватка зубных ощутима и в крупных городах. Порядка 30 % специалистов в области стоматологии совмещают работу в частных клиниках. Чтобы восполнить утечку профи, вузы увеличили набор целевиков. В Могилевской областной стоматологической поликлинике интернатуру проходят девять человек. Восемь из них останутся работать здесь.

Пациенты стоят в очереди годами! Как решают проблему кадрового дефицита в стоматологиях?-37

В квалификации белорусских зубных врачей сомнений нет. «Стоматологические туры» по-прежнему возглавляют топ экспорта медицинских услуг. Но для белорусов услуги должны быть доступнее. Еще летом Комитет госконтроля выявил необоснованно высокие цены в стоматологической отрасли. Поумерить финансовый пыл пришлось частным клиникам. В государственных тоже прайс стал ниже.

Пациенты стоят в очереди годами! Как решают проблему кадрового дефицита в стоматологиях?-40

Нерв удаляла раньше и пломбировали канал, 120 рублей стоило. Сейчас 40 рублей.

К слову, госклиники с предельными ценами согласны, как и частники из регионов, больше остальных возмущаются столичные стоматологи. Среди аргументов – дорогая аренда и золотые руки врачей. Впрочем, выбор кому доверить свои 32 жемчужины есть, и пациент сам решает где: в коммерческом кабинете или на госприеме ему улыбаться.

# Стоматология # общество # Юлия Мычка # Анна Корольчук # Татьяна Слабыш

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