Пациенты стоят в очереди годами! Как решают проблему кадрового дефицита в стоматологиях?

Еще одна сфера, где есть проблемы, и это признают на всех уровнях, – медицина. Диагноз белорусскому здравоохранению поставлен. Для этого с подачи Президента работал целый консилиум специалистов, который определил основные болевые точки, а сейчас идет реабилитация, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Но, как известно, не всегда этот процесс проходит безболезненно. Возьмем, к примеру, стоматологию. В 2023 году в Беларуси сбили спесь со стоимости таких услуг, чтобы наши люди не положили зубы на полку после похода к стоматологу.

Пришло время взяться и за другие аспекты лечения. Очереди, нехватка врачей, старое оборудование – в некоторых районах люди годами не могут попасть на прием к отдельным специалистам стоматологического профиля. Ощущается кадровый дефицит, который и дает о себе знать такими вереницами из пациентов. Да, в кабинетах проводят ремонты, чуть ли не кресла с подогревом устанавливают и музыку для успокоения включают, но, согласитесь, на прием мы идем в первую очередь к специалисту, а все остальное – это приятное дополнение, и всего лишь. На неделе наши корреспонденты (судя по реакции отдельных чиновников, а она была бурной), поверьте, задели по-настоящему больной вопрос, который требует оперативного лечения.

– Как-то на установку импланта можно к вам записаться?

– У нас их не ставят.

– А что можно? Если коронка?

– Звоните после 12 часов, у нас вообще очередь на два года.

После такого ответа к зубной боли точно добавится головная. Ждать два года – значит столько же ходить с нерешенной проблемой. Чтобы получить идеальную улыбку жители Рогачевского района должны набраться терпения. В листе ожидания на протезирование почти тысяча фамилий. Среди тех, кто все-таки прорвался в кресло стоматолога, пенсионерка Любовь Кириленок.

Любовь Кириленок, жительница Рогачева:

Могу сказать точно – год и 5 месяцев. Долго. Пока зубы меня не начали тревожить, сама я перезвонила сюда и уточнила. Частные клиники пенсионерке не по карману, да и в государственной за коронки ей придется отдать порядка тысячи рублей. Любовь Кириленок:

Этот врач, молодая, энергичная. Понравилась! Свою душу и сердце ей отдала.

Молодые кадры – надежда и боль региональной медицины. Ведь далеко не все после отработки хотят пустить корни вдали от крупных городов. Недавно с Рогачевским районом попрощался молодой стоматолог-ортопед – уехал в областной центр, а его место так и остается вакантным. Сейчас население района, а это 52 тысячи человек, фактически обслуживает один специалист. Администрация пытается оптимизировать его работу, но здесь нужно быть немного волшебником.

Дмитрий Белоусов, заместитель главного врача по медицинскому обслуживанию Рогачевской центральной районной больницы:

Зубопротезирование для социально незащищенных групп граждан осуществляется в течение 3 месяцев. Для граждан, желающих протезироваться на платной основе, заключены дополнительные договора со Жлобинской ЦРБ, Гомельской областной стоматологической поликлиникой и организациями Бобруйска по вопросам консультирования и изготовления протезов. Такая ротация помогла сократить очередь на 30 %. Только в январе 16 человек перенаправили на протезирование в Жлобин. Как скоро в больнице появится новый врач – ответить сложно. Подробности в видео.

«Повезло!» – глядя на эти кадры, скажут жители крупного агрогородка Ваверка. Для того чтобы им полечить зубы ехать надо в райцентр, а это 25 километров. По штату в местной амбулатории есть должность стоматолога и зубного фельдшера, по факту люди уже и не припомнят, когда в последний раз слышали звук бормашины.

Я даже затрудняюсь сказать, сколько лет уже у нас нет врача. Это проблема серьезная очень для нашей деревни. У нас же ближайший стоматолог в городе только.

У нас был, временно были и один и второй, временно были только. Они немного поработают и все. Разболелся зуб – собирайся в Лиду. Но и в райцентре не без кадровых проблем. Из 28 штатных единиц стоматологов заняты только 14. Чтобы оказывать помощь в полном объеме, персоналу увеличили ставки, привлекают к работе в городе сельских врачей, подали заявки на молодых специалистов. Уверены, укомплектовать штат смогут – дело времени. Тем более спрос на услуги стоматологов подгоняет.

Надо было приехать, взять талончик, потому что по телефону тяжело дозвониться, много, наверное, звонят.

Татьяна Слабыш, заместитель председателя Комитета государственного контроля Гродненской области:

Год назад мы изучали – там укомплектованность по стоматологиям составляла по городу чуть более 50 %, по селу – это 60 %. На сегодня ситуация меняется в положительную сторону, и можно констатировать даже по двум сельским населенным пунктам – это Минойты и Первомайск – они укомплектованы на сегодня зубными фельдшерами.

Отсутствие врачей-стоматологов это не только про районы. Нехватка зубных ощутима и в крупных городах. Порядка 30 % специалистов в области стоматологии совмещают работу в частных клиниках. Чтобы восполнить утечку профи, вузы увеличили набор целевиков. В Могилевской областной стоматологической поликлинике интернатуру проходят девять человек. Восемь из них останутся работать здесь.

В квалификации белорусских зубных врачей сомнений нет. «Стоматологические туры» по-прежнему возглавляют топ экспорта медицинских услуг. Но для белорусов услуги должны быть доступнее. Еще летом Комитет госконтроля выявил необоснованно высокие цены в стоматологической отрасли. Поумерить финансовый пыл пришлось частным клиникам. В государственных тоже прайс стал ниже.