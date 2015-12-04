Президент поручил разобраться с недостаточной загрузкой стройорганизаций Минска

Новости Беларуси. Три столичных предприятия обратились к президенту с просьбой рассмотреть их предложения по улучшению работы в сфере строительства. Речь идет о возведении недорогого жилья. Этот вопрос 4 декабря предметно рассмотрели у главы государства при участии всех заинтересованных сторон.

Строительная сфера Беларуси сегодня испытывается на прочность. Есть ощутимое проседание рынка. Это проблемы со сбытом и задержкой платежей за стройматериалы. А новые коммерческие квартиры зачастую долго не находят покупателей. Есть стройки, которые из-за недофинансирования консервируется.

Во время строительного бума белорусы повально приобретали специальности для работы в отрасли. Теперь испытывают затруднения с поиском работы. Те, кто ездил на заработки в Россию, вернулись. Там – строительный кризис.

Сегодня три столичных предприятия обратились напрямую к Президенту с предложениями, как загрузить хотя бы свои производства работой.

Вадим Салей, директор КУП «Завод эффективных промышленных конструкций»:

Объемы строительства упали у МАПИДа до 60%, ДК – 40%, мы – до 30-40% объемов. Нам пришлось обратиться к главе государства по вопросу загрузки промышленных предприятий, занимающихся строительством жилья, в связи со слабой загрузкой и нехваткой площадок под строительство. В городе более 200 тысяч нуждающихся, а загрузки промышленным предприятиям, осуществляющим панельное, крупнопанельное и объемно-блочное домостроение, не хватает площадок.

Суть одного из предложений – возведение жилья с рентабельностью всего 5%. То есть практически так раньше строили квадратные метры для нуждающихся и стоящих в очереди на получение льготного жилья.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Недавно ко мне, как известно в горисполкоме, обратились три руководителя, производящие строительные конструкции и занимающиеся строительством. Три компании. Вам было поручено рассмотреть эти предложения. Вы мне сказали, что «я не в теме, почему они обратились к Президенту, а не ко мне». Это их право. Это их президент, они знают, к кому обращаться и как обращаться. Видимо, они обратились не зря, потому что до сих пор этот вопрос не решен. То, что предлагают заявители, я думаю, за это надо просто хвататься и исполнять. Что они предлагают: дайте нам возможность самим строить жилье, недорогое, с рентабельностью 5% тем людям, которые имеют деньги и стоят в очереди в горисполкоме. Я думаю, что здесь плохого? Пускай определяют тех людей, кто хочет строить это жилье, берут и строят. Но что меня удручает – это же ваши, горисполкомовские, предприятия. Или нет? Это ваша собственность, предприятия работают отвратительно, они ищут себе работу. А вы сидите и думаете, какой ответ направить Президенту.

Андрей Шорец, председатель Минского городского исполнительного комитета:

Эта тема не нова для нас. И мы ею занимаемся. Мы определили уже на первом этапе три дома, которые будут реализованы по данному принципу. Но, вы правильно сказали, что это должны быть люди, состоящие на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий и не вне очереди, а в порядке постановки на учет.

По результатам совещания поставлена задача и сроки, чтобы найти возможность дать стройплощадки для этих трех предприятий. Способы определять списки, желающих строить такое жилье, могут быть разными. Возможно, это будет и совместная работа. Это вопрос поиска наиболее эффективного механизма. Однако процедура должна быть открытой и прозрачной.

Александр Якобсон, помощник Президента Республики Беларусь, главный инспектор по Минску:

Надо отметить, что, действительно, в их предложениях есть конструктив. Может быть, не во всех. Но мы обсудили все три предложения, которые они привнесли. И основная задача, которую президент поставил, до 20 декабря разрулить все эти ситуации по тому, чтобы найти возможность предоставления строительных площадок, объемов работ и очередников для строительства этого жилья, будет решена. 20 декабря мы президенту доложим о той формуле, которая будет реализоваться в этом конкретном случае.

Проблема недозагрузки производственных мощностей в сфере жилья стоит достаточно остро. И инициатива государственных предприятий по реальному улучшению эффективности своей работы, конечно, только приветствуется.

Недавно, в сентябре, президент так же поддержал нового руководителя МТЗ. Директор жаловался на слишком уж усердную работу контроллеров предприятия. Отечественным же строительным компаниям сегодня также было настоятельно рекомендовано искать новые рынки, активнее работать на экспорт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.