Фильтры сети Instagram становятся популярными именами для детей

В настоящее время намечается тенденция, когда родители называют своих детей в честь названия фотофильтров сети Instagram.

Возможно, Ким Кардашян и Канье Уэсту следовало бы сначала заглянуть в Instagram, прежде чем давать имя своему ребенку, который появится на свет в декабре, предполагает NY Daily News.

Имена для мальчиков

Популярность имени Люкс, которое также является названием инструмента сети Instagram, который делает фотографии ярче, возросла и достигла 75% в списке самых популярных имен для мальчиков в этом году.

В свою очередь популярность имени Людвиг, нового фильтра, который делает свет на фото ярче, но вымывает цвета, достигла 42%.

Среди самых популярных фильтров также оказались Амаро (26%), Рейес (10%), Хадсон (4%) и Келвин (3%).

Именя для девочек

Среди имен для девочек лидирующую позицию удерживает имя Джуно (30%) – название фильтра, который хорошо подходит для съемки на улице.

26% людей выбрало имя Валенсия – фильтр, который придает фотографии теплое освещение, а имя Уиллоу набрало 13%.

Однако, исследования показывают, что имена Уиллоу и Хадсон были достаточно знамениты еще до распространения в сети Instagram, хотя своей возрастающей популярностью они должны, все же, ему.

Стоит отметить, что популярность таких имен как Келвин и Сиерра, двух фильтров из сети Instagram, с 2002 года стала падать.