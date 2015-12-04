Могилевский молочный холдинг «Бабушкина крынка» стал обладателем «Народной марки»

Новости Беларуси. В Беларуси назвали «Народные марки». Обладатели премии потребительского признания прошли по-настоящему народный отбор – покупатели с помощью открытого голосования выбирали бренды-победители. Любой желающий мог отдать свой голос тому или иному продукту или производителю.

Среди них оказалось могилевское предприятие «Бабушкина крынка», известное не только на белорусском рынке.

Никаких консервантов и добавок – основной секрет «Бабушкиной крынки». Вот уже более 10 лет Могилевский молочный холдинг занимает лидирующие позиции в своей отрасли в Республике. 70% выпускаемой продукции идет на экспорт. Совсем недавно начали осваивать китайский рынок.

Игорь Конончук, директор управляющей компании холдинга «Могилёвская молочная компания «Бабушкина крынка»:

В Китае наше предприятие прошло аттестацию довольно успешно. Поставили пробно 100 тонн продукции. Бесспорно, рынок очень интересен. Он масштабный, объемный.

Красная ковровая дорожка, платья в пол и приглашенные звезды. Премия потребительского признания «Народная марка» – это как Оскар для производителей. Только в роли жюри выступают покупатели.

3 миллиона анкет для голосования в СМИ: отдать свой голос за любимый продукт или товар мог любой желающий. Премию качества получили в 110 номинациях лучшие компании страны.

Алена Устинович, продюсер премии «Народная марка»:

Для компании – это высокий статус, это лидер рынка по признанию потребителей. «Бабушкина крынка» всегда, каждый год дает очень хорошие результаты. С таким качеством продукции у них будут хорошие успехи в следующем году.

Сыры твердые и плавленные, йогурт, мороженое и детское питание. Семь товаров компании «Бабушкина крынка» вышли в финал. В номинации традиционные молочные продукты предприятие заняло 2 место. А глазированные сырки получили золото «Народной марки».

Ирина Наркевич, заместитель министра торговли Республики Беларусь:

Наш белорусский потребитель 70% выбирает отечественных товаров. А в продуктах питания это вообще 82%. И поэтому приоритетное направление наших белорусских изготовителей – это выпуск конкурентоспособной качественной продукции и продукции импортозамещения.

Сегодня «Бабушкина крынка» и многие продукты под знаком «сделано в Беларуси» – визитная карточка нашей страны. Их выбирают не только отечественные, но и зарубежные покупатели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.