Президент пообещал продолжить внеплановые проверки хозяйств во время уборочной
В ходе уборочной необходимо придерживаться тактики и учитывать все сложившиеся условия, в том числе погодные. На это обратил внимание аграриев и тех, кто в ответе за страду, Александр Лукашенко. Президент сегодня, 24 июля, посетил сельхозпредприятие «Восход» в Минском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Маршрут посещения хозяйства Президент выбирал сам. После осмотра рапсового поля Александр Лукашенко направился на зерноток сельхозпредприятия. Состоянием дел (очень важный момент) он поинтересовался не у местных начальников, а обратился к рядовым работникам.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Доишь хорошо, молодец. Надо в порядок его приводить, чтобы здесь что-то сосредоточить. Не знаю что. Но надо строить современное. Побольше объемом здание. Тогда и скоту легче в жару будет.
Юрий Назаров, управляющий делами Президента Беларуси:
Мы думали, потому что хотелось строить где-то здесь. Тут же вся инфраструктура.
– Ну и что? И делай.
– Кругом нас населенный пункт зажал.
– Если населенный пункт, выносить надо. Надо куда-то выносить.
После Президент заехал на животноводческий комплекс. Результаты в этой части тоже неплохие, но вот условия содержания скота и уровень хозяйствования в целом надо повышать. В ходе разговора стал вопрос: реконструировать данный объект или все же построить новый?
Александр Лукашенко:
Ему надо побывать на самых современных комплексах. Над поговорить с министром (или кто там у нас по животноводству), чтобы ему порекомендовали такой комплекс. Думаю, губернатор должен знать. Чтобы он сопоставил это и тот комплекс. Надо доводить до ума хозяйство, посмотреть, что тут необходимо, что надо, и постепенно это делать. Основное – это молочно-товарные комплексы, если он молоком занимается, машинные дворы и зерноток.
Перед отъездом из Атолино Александр Лукашенко сообщил о намерении проинспектировать и другие поля с воздуха в районах Минской области. Такие внеплановые проверки Президентом будут продолжены.