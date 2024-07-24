Президент пообещал продолжить внеплановые проверки хозяйств во время уборочной

В ходе уборочной необходимо придерживаться тактики и учитывать все сложившиеся условия, в том числе погодные. На это обратил внимание аграриев и тех, кто в ответе за страду, Александр Лукашенко. Президент сегодня, 24 июля, посетил сельхозпредприятие «Восход» в Минском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Маршрут посещения хозяйства Президент выбирал сам. После осмотра рапсового поля Александр Лукашенко направился на зерноток сельхозпредприятия. Состоянием дел (очень важный момент) он поинтересовался не у местных начальников, а обратился к рядовым работникам.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Доишь хорошо, молодец. Надо в порядок его приводить, чтобы здесь что-то сосредоточить. Не знаю что. Но надо строить современное. Побольше объемом здание. Тогда и скоту легче в жару будет.

Юрий Назаров, управляющий делами Президента Беларуси:

Мы думали, потому что хотелось строить где-то здесь. Тут же вся инфраструктура.

– Ну и что? И делай.

– Кругом нас населенный пункт зажал.

– Если населенный пункт, выносить надо. Надо куда-то выносить. После Президент заехал на животноводческий комплекс. Результаты в этой части тоже неплохие, но вот условия содержания скота и уровень хозяйствования в целом надо повышать. В ходе разговора стал вопрос: реконструировать данный объект или все же построить новый?