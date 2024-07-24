Сезон пополнения в Минском зоопарке. Как растут и развиваются маленькие обитатели?

Алина Трус, корреспондент:
В Минском зоопарке сезон пополнения в семействах. Сразу у нескольких обитателей появились малыши. Узнаем, как развиваются детеныши.
Алина Трус, корреспондент:
В Минском зоопарке сезон пополнения в семействах. Сразу у нескольких обитателей появились малыши. Узнаем, как развиваются детеныши.
Сразу пять малышей у пары Пьера и Поли. Семейство очень дружное. Родители ни на секунду не оставляют крох без присмотра. Разница в возрасте у новорожденных совсем небольшая. Всего несколько дней. Но они развиваются быстро. Уже за месяц некоторые успели опериться. Как и все дети, совята игривы и активны. Предпочитают резвиться утром и вечером. Но все под чутким руководством родителей.
Еще одной радостью для зоопарка стало появление на свет малыша у японских макак Ючи и Калинки. Это их первенец. Но с ролью молодых родителей японские красавцы справляются. Оберегают свое чадо от лишних глаз. Поэтому посетителям зоопарка не всегда удается рассмотреть малыша. Да и запечатлеть шустрого ребенка в одиночку непросто. Он еще привязан к маме, постоянно рядом с ней.
Оксана Буко, младший научный сотрудник минского зоопарка:
Наша Калинка – замечательная мама. Очень нежно она его обнимает, почти целует, можно так сказать. Есть такой процесс груминга, когда она начинает вычесывать шерстку. Но малыш озорной. Иногда, конечно, он себя ведет не очень хорошо, и мама даже его немножко ругает. Но вообще, в целом, приматы очень хорошие родители, и заботятся хорошо о своих детях. Если я не ошибаюсь, забота о потомстве длится год, а иногда даже и два.
Подробнее в видео.