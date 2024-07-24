Сезон пополнения в Минском зоопарке. Как растут и развиваются маленькие обитатели?

Алина Трус, корреспондент:

В Минском зоопарке сезон пополнения в семействах. Сразу у нескольких обитателей появились малыши. Узнаем, как развиваются детеныши.

Сразу пять малышей у пары Пьера и Поли. Семейство очень дружное. Родители ни на секунду не оставляют крох без присмотра. Разница в возрасте у новорожденных совсем небольшая. Всего несколько дней. Но они развиваются быстро. Уже за месяц некоторые успели опериться. Как и все дети, совята игривы и активны. Предпочитают резвиться утром и вечером. Но все под чутким руководством родителей.

Еще одной радостью для зоопарка стало появление на свет малыша у японских макак Ючи и Калинки. Это их первенец. Но с ролью молодых родителей японские красавцы справляются. Оберегают свое чадо от лишних глаз. Поэтому посетителям зоопарка не всегда удается рассмотреть малыша. Да и запечатлеть шустрого ребенка в одиночку непросто. Он еще привязан к маме, постоянно рядом с ней.