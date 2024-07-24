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Александр Лукашенко провёл телефонный разговор с Президентом Узбекистана

24 июля 2024 10:36
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Вопросы белорусско-узбекских взаимоотношений обсудили сегодня, 24 июля, Александр Лукашенко и Шавкат Мирзиёев. Главы государств провели телефонный разговор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко провёл телефонный разговор с Президентом Узбекистана-1

Президент Беларуси тепло поздравил своего коллегу с днем рождения, также лидеры обсудили ход реализации договоренностей, достигнутых во время визита Александра Лукашенко в Ташкент в феврале этого года. Как было отмечено, по целому ряду направлений идет эффективная работа.

Александр Лукашенко провёл телефонный разговор с Президентом Узбекистана-4

За 5 месяцев этого года взаимная торговля достигла почти 245 миллионов долларов, при этом темп роста по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 105,3 %. Стороны продолжают кооперационное сотрудничество, приступили и к реализации ряда новых совместных проектов.

# Беларусь-Узбекистан # общество # Александр Лукашенко # Шавкат Мирзиеев

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