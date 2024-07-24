Александр Лукашенко провёл телефонный разговор с Президентом Узбекистана

Вопросы белорусско-узбекских взаимоотношений обсудили сегодня, 24 июля, Александр Лукашенко и Шавкат Мирзиёев. Главы государств провели телефонный разговор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Беларуси тепло поздравил своего коллегу с днем рождения, также лидеры обсудили ход реализации договоренностей, достигнутых во время визита Александра Лукашенко в Ташкент в феврале этого года. Как было отмечено, по целому ряду направлений идет эффективная работа.