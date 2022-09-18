92% на первое место ставят семейные ценности. Результаты соцопроса

Новости Беларуси. Что интересно, обычные белорусы ставят чуть ли не на первое место среди жизненных приоритетов государственный суверенитет, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. То есть мы хотим сохранить независимость как во внутренних, так и внешних делах. Это, если хотите, первостепенная задача, учитывая все, что сегодня происходит в мире. И, судя по результатам соцопроса, который провели в Беларуси накануне Дня народного единства, белорусы это принимают и адекватно оценивают современные реалии. По важности сохранение суверенитета и независимости обходит лишь семья.

Также для белорусов, как мы видим, играют роль народные и государственные символы, религиозные святыни. В нашей стране делают многое, чтобы все это сохранить и привить должное отношение к по-настоящему сакральным для белорусов местам и знакам. Еще один аспект, который попал в поле зрения социологов, – что же способствует сплочению нашего народа. И вот, что указали белорусы. Жить в стабильности и достатке – вполне понятное желание, которое в целом, согласитесь, отражает политику нашего государства. Мы поступательно развиваем все сферы нашей жизни, обеспечиваем мир и экономическую безопасность Беларуси, чего бы это ни стоило.