«Грузим продукцию в Узбекистан, Китай, Иран». Какие страны интересуются белорусской древесиной?

Новости Беларуси. В Беларуси буквально каждый кубометр древесины в деле. Мы даже отходы производства пускаем в дело и повышаем доступность дерева как строительного материала, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Глава государства подписал соответствующий Указ, который значительно упрощает получение древесины и в итоге корректирует ее стоимость в пользу людей. Раз уж природа наделила нас таким богатством, а мы входим в десятку лесных стран Европы, то и делить его будем по справедливости.

Именно белорусские технологии интересуют представителей ассоциации деревообрабатывающей отрасли Пакистана. У них на родине взяли курс на восстановление лесов. Только в провинции Хайбер-Пахтунхва за последние несколько лет высадили около миллиарда деревьев. Бизнесмены пристально изучают каждое ноу-хау и готовы к сотрудничеству.

Саджад Хайдер Хан, Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Пакистан в Беларуси:

Товарооборот между нашими странами за прошлый год составил 92 миллиона долларов. И, конечно, древесина – это одна из сфер сотрудничества. Беларусь славится качеством древесины, а Пакистан своей мебелью, которая известна во всем мире. Ваша древесина была бы полезна в изготовлении наших изделий.

Сабир Али Бангаш, бизнесмен (Пакистан):

Мы представители деревообрабатывающей промышленности Пакистана. Представители основных предприятий. Нас интересует производство различных видов древесины, также технологии. Надеемся на сотрудничество и новые контракты.

Нашу продукцию сейчас готовы купить и в Европейском союзе, особенно с учетом масштабного топливного кризиса, но при этом действуют искусственные ограничения по транзиту, которые сами же и создали. Как работает в этих условиях лесное хозяйство, магистрант БГТУ Сабина Равко изучила в теории, и уже делилась с нашей программой своими проектами касательно поставок древесных пеллет в Узбекистан. Сегодня девушка решила узнать, как обстоят дела в реалии.

Сабина Равко, магистрант БГТУ:

Поражает высокая степень автоматизации. И за счет своих внутренних преимуществ отрасль перестраивается, подстраивается под условия, в которых приходится работать.

А вот и тот самый пеллетный завод. Не сбавляя пару, сушит, прессует. По сути превращает отходы в доходы предприятия с 2010 года. Гранулы – хорошая альтернатива дровам и весомая часть экспортной выручки. Конечно, за последние месяцы пришлось переориентировать привычные маршруты продаж, но несмотря на глобальный сбой логистики, новые торговые пути дают плоды. Президент подписал Указ, который упрощает получение древесины. Как быстрее получить кубометры? Читайте здесь.