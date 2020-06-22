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Президент на встрече с брестской оппозицией: «Мне плохо, когда вы начинаете тут шуметь и буянить. Не надо это делать»

22 июня 2020 21:36
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Новости Беларуси. 22 июня Александр Лукашенко встретился с представителями брестской оппозиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

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Президент на встрече с брестской оппозицией: «Мне плохо, когда вы начинаете тут шуметь и буянить. Не надо это делать»-1

Президент на встрече с брестской оппозицией: «Мне плохо, когда вы начинаете тут шуметь и буянить. Не надо это делать»-3

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Запомните: Брест – не ваш город, точнее не только ваш, но и мой. Я здесь знаю каждый квадратный метр. И к 1000-летию я по крохам собрал со всей страны – вот он ходил за мной следом: помоги, помоги. Я говорю: давай повод хоть найдем. Я же у кого-то должен был это взять, и мы что-то сделали в этом городе. Это мой город, в котором я служил и защищал. Поэтому мне плохо, когда вы начинаете тут шуметь и буянить. Не надо это делать. Найдите общий язык. Если не можете найти, я открыт для вас. Пожалуйста, приходите, разберемся.  

Президент на встрече с брестской оппозицией: «Мне плохо, когда вы начинаете тут шуметь и буянить. Не надо это делать»-6

Президент на встрече с брестской оппозицией: «Мне плохо, когда вы начинаете тут шуметь и буянить. Не надо это делать»-8

Президент на встрече с брестской оппозицией: «Мне плохо, когда вы начинаете тут шуметь и буянить. Не надо это делать»-10

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# Рабочая поездка Президента # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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