Президент на встрече с брестской оппозицией: «Мне плохо, когда вы начинаете тут шуметь и буянить. Не надо это делать»

Новости Беларуси. 22 июня Александр Лукашенко встретился с представителями брестской оппозиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко: «9 августа всё решится. И не думайте, что я пойду на какую-то бешеную фальсификацию»
Новости Беларуси. 22 июня Александр Лукашенко встретился с представителями брестской оппозиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко: «9 августа всё решится. И не думайте, что я пойду на какую-то бешеную фальсификацию»
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Запомните: Брест – не ваш город, точнее не только ваш, но и мой. Я здесь знаю каждый квадратный метр. И к 1000-летию я по крохам собрал со всей страны – вот он ходил за мной следом: помоги, помоги. Я говорю: давай повод хоть найдем. Я же у кого-то должен был это взять, и мы что-то сделали в этом городе. Это мой город, в котором я служил и защищал. Поэтому мне плохо, когда вы начинаете тут шуметь и буянить. Не надо это делать. Найдите общий язык. Если не можете найти, я открыт для вас. Пожалуйста, приходите, разберемся.
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