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Наталья Кочанова на предприятии «Лакокраска» в Лиде: такие встречи просто неоценимы. Мы должны знать, чем живут регионы

22 июня 2020 21:20
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Новости Беларуси. Экономика региона, цены и личное общение. 22 июня лидское предприятие «Лакокраска» посетила спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Кочанова на предприятии «Лакокраска» в Лиде: такие встречи просто неоценимы. Мы должны знать, чем живут регионы-1

В последние годы это производство – один из брендов Лиды. Здесь выпускают растворители, клеи, тосол, лакокрасочные материалы для металла, дерева, бетона. Все это востребовано как у наших ближайших соседей в России, так и в Евросоюзе. В списке стран, с которыми сегодня торгует предприятие, три десятка государств. Также Наталья Кочанова пообщалась с коллективом. Темы затронули самые разные. Это и цены, и развитие самого региона.  

Наталья Кочанова на предприятии «Лакокраска» в Лиде: такие встречи просто неоценимы. Мы должны знать, чем живут регионы-4

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Конечно, такие встречи просто неоценимы, для нас неоценимы. Совет Республики это орган территориального представительства. Поэтому мы должны знать, чем живут регионы. И тогда, когда мы рассматриваем законопроекты в Совете Республики, в парламенте, мы должны понимать, что эти законопроекты идут от жизни, что они жизнеспособны, что они принимаются не просто на какой-то короткий период, а они долгосрочны, которые дадут эффект в развитии предприятия, организации и в целом будут направлены на развитие нашей страны.  

Наталья Кочанова на предприятии «Лакокраска» в Лиде: такие встречи просто неоценимы. Мы должны знать, чем живут регионы-7

Во время встречи прозвучало несколько предложений о развитии Лиды как туристического центра, также вопросы касались транспортной и дорожной инфраструктур города.  

# Предприятия Беларуси # общество # Наталья Кочанова # Фотофакт

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