Наталья Кочанова на предприятии «Лакокраска» в Лиде: такие встречи просто неоценимы. Мы должны знать, чем живут регионы

Новости Беларуси. Экономика региона, цены и личное общение. 22 июня лидское предприятие «Лакокраска» посетила спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В последние годы это производство – один из брендов Лиды. Здесь выпускают растворители, клеи, тосол, лакокрасочные материалы для металла, дерева, бетона. Все это востребовано как у наших ближайших соседей в России, так и в Евросоюзе. В списке стран, с которыми сегодня торгует предприятие, три десятка государств. Также Наталья Кочанова пообщалась с коллективом. Темы затронули самые разные. Это и цены, и развитие самого региона.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Конечно, такие встречи просто неоценимы, для нас неоценимы. Совет Республики – это орган территориального представительства. Поэтому мы должны знать, чем живут регионы. И тогда, когда мы рассматриваем законопроекты в Совете Республики, в парламенте, мы должны понимать, что эти законопроекты идут от жизни, что они жизнеспособны, что они принимаются не просто на какой-то короткий период, а они долгосрочны, которые дадут эффект в развитии предприятия, организации и в целом будут направлены на развитие нашей страны.