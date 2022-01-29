Президент: не думайте, что у меня в голове мысль о том, что я должен отправить ваших и своих детей воевать

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я нигде и никогда не говорил и не скажу, что я пошлю на чужую территорию, против какого-то народа. Украину упомянули. Упаси меня Господь воевать против этого народа, где, может быть, и моих прапрадедов корни спрятаны. Нет такого. Я мирный человек и таких приказов не отдаю. Когда мне пришлось миротворцев посылать в Казахстан, около 250 человек (это были мои дети, не только ваши), я молил Бога, чтобы они все вернулись живыми. Так и случилось. Хотя подонки хотели, чтобы хоть один погиб, чтобы на этом хайп поймать какой-то политический. Поэтому не думайте, что у меня где-то в голове мысль о том, что я должен отправить ваших и своих детей воевать. Нет. У нас армия создана для того, чтобы на нашей территории защищать себя. Придут нас убивать – получат на всю катушку и на нашей, и на чужой территории.

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