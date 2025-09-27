«Упаси бог, это не будет сделано!» Лукашенко дал поручения в Шкловском районе

Уборка кукурузы и агродроны, дисциплина, ход посевной, а также поручения для местных органов власти и Управделами Президента. Глава государства 27 сентября работал в Шкловском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко остановился на востоке страны, возвращаясь из российской столицы. В Москве он находился с рабочим визитом. В Могилевской области инспекция полей заняла больше трех часов.
Первой точкой в маршруте стал машинный двор хозяйства «Агро Городец». Локацию Президент оценил критически: это касается и помещений, где хранятся техника и запчасти, и их состояния. Чем больше Александр Лукашенко задавал вопросов, тем больше проблем обнаруживалось. В хозяйстве работают 22 механизатора, при том что пахотных земель здесь меньше четырех тысяч гектаров. Для сравнения, лучшие предприятия АПК в стране имеют площади свыше 42 тысяч, средние – порядка 16 тысяч гектаров. «Агро Городец», Александр Лукашенко назвал одним из худших хозяйств, сейчас здесь нет дисциплины. Это касается и руководителя, и местных органов власти. А также Управделами Президента, под чьим контролем находится «Агро Городец».
Лукашенко в Шкловском районе: нутром чую, что дисциплины в хозяйстве нет! Подробнее.
Также Президент посетил ряд ферм в районе, проинспектировал и поля. Вдоль дороги порядок, но дальше есть серьезные проблемы. Чего быть не должно! Об этом Александр Лукашенко предупредил ответственных. Обстоятельный разговор продолжился уже на кукурузном поле. Профильный министр доложил о ходе посевной. Интересовала главу государства и уборочная.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Что осталось убирать?
– Нам осталось убирать лен-долгунец, 67 % на сегодня подняли. На днях заканчиваем.
Александр Лукашенко:
Мы успеваем по льну или опаздываем?
– По всем культурам в этом году опаздываем.
Александр Лукашенко:
Сдвинулись сроки! Я имею в виду спелость.
– Спелость здесь запоздала, поэтому запоздала вся технология. Но сейчас лен вылежался, идет полным ходом уборка, все пресса работают.
Александр Лукашенко:
Но вытеребили весь лен?
– Да, конечно.
Александр Лукашенко:
5 октября вы планируете все завершить? И, упаси бог, это не будет сделано! Дальше.
– По картофелю: продолжаем убирать картофель, уже 51% мы завершили.
Александр Лукашенко:
Сколько у тебя тысяч тонн было посеяно картофеля?
– 22 тысячи гектаров было посеяно картофеля в этом году…
Александр Лукашенко:
Без фермеров?
– Это с фермерами.
Александр Лукашенко:
Это точные цифры?
– С крупными фермерами 22 тысячи гектаров было посажено картофеля, это на четыре тысячи гектаров больше, чем в прошлом году.
Александр Лукашенко:
Это без населенческого, без клочков, что у фермеров не учитывали, это крупные куски – 22 тысячи?
– Да.
Александр Лукашенко:
Урожайность?
– Урожайность идет свыше трех центнеров с гектара картофеля.
Александр Лукашенко:
В прошлом году?
– В прошлом году была немножко меньше, в этом больше.
Александр Лукашенко:
Немножко меньше? Это что за цифра? В этом году картофель лучше, чем в прошлом?
– Лучше.
– В зависимости от региона.
Президенту продемонстрировали процесс уборки кукурузы. Примечательно, что для химической обработки культуры используют агродроны. Это еще один шаг на пути импортозамещения. Отметим, сегодняшняя рабочая поездка Президента – продолжение темы, звучавшей 23 сентября. Тогда глава государства заслушал доклад управделами Президента Юрия Назарова, в том числе о строительстве комбикормового завода. Его Александр Лукашенко также посетил и остался удовлетворен увиденным.