«Упаси бог, это не будет сделано!» Лукашенко дал поручения в Шкловском районе

Уборка кукурузы и агродроны, дисциплина, ход посевной, а также поручения для местных органов власти и Управделами Президента. Глава государства 27 сентября работал в Шкловском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко остановился на востоке страны, возвращаясь из российской столицы. В Москве он находился с рабочим визитом. В Могилевской области инспекция полей заняла больше трех часов.

Лукашенко в Шкловском районе: нутром чую, что дисциплины в хозяйстве нет! Подробнее .

Первой точкой в маршруте стал машинный двор хозяйства «Агро Городец». Локацию Президент оценил критически: это касается и помещений, где хранятся техника и запчасти, и их состояния. Чем больше Александр Лукашенко задавал вопросов, тем больше проблем обнаруживалось. В хозяйстве работают 22 механизатора, при том что пахотных земель здесь меньше четырех тысяч гектаров. Для сравнения, лучшие предприятия АПК в стране имеют площади свыше 42 тысяч, средние – порядка 16 тысяч гектаров. «Агро Городец», Александр Лукашенко назвал одним из худших хозяйств, сейчас здесь нет дисциплины. Это касается и руководителя, и местных органов власти. А также Управделами Президента, под чьим контролем находится «Агро Городец».

Также Президент посетил ряд ферм в районе, проинспектировал и поля. Вдоль дороги порядок, но дальше есть серьезные проблемы. Чего быть не должно! Об этом Александр Лукашенко предупредил ответственных. Обстоятельный разговор продолжился уже на кукурузном поле. Профильный министр доложил о ходе посевной. Интересовала главу государства и уборочная.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Что осталось убирать?

– Нам осталось убирать лен-долгунец, 67 % на сегодня подняли. На днях заканчиваем.

Александр Лукашенко:

Мы успеваем по льну или опаздываем?

– По всем культурам в этом году опаздываем.

Александр Лукашенко:

Сдвинулись сроки! Я имею в виду спелость.

– Спелость здесь запоздала, поэтому запоздала вся технология. Но сейчас лен вылежался, идет полным ходом уборка, все пресса работают.

Александр Лукашенко:

Но вытеребили весь лен?

– Да, конечно.

Александр Лукашенко:

5 октября вы планируете все завершить? И, упаси бог, это не будет сделано! Дальше.

– По картофелю: продолжаем убирать картофель, уже 51% мы завершили.

Александр Лукашенко:

Сколько у тебя тысяч тонн было посеяно картофеля?

– 22 тысячи гектаров было посеяно картофеля в этом году…

Александр Лукашенко:

Без фермеров?

– Это с фермерами.

Александр Лукашенко:

Это точные цифры?

– С крупными фермерами 22 тысячи гектаров было посажено картофеля, это на четыре тысячи гектаров больше, чем в прошлом году.

Александр Лукашенко:

Это без населенческого, без клочков, что у фермеров не учитывали, это крупные куски – 22 тысячи?

– Да.

Александр Лукашенко:

Урожайность?

– Урожайность идет свыше трех центнеров с гектара картофеля.

Александр Лукашенко:

В прошлом году?

– В прошлом году была немножко меньше, в этом больше.

Александр Лукашенко:

Немножко меньше? Это что за цифра? В этом году картофель лучше, чем в прошлом?

– Лучше.

– В зависимости от региона.