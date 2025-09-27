Трудовые династии. Истории семей, которые посвятили жизнь машиностроению

Их труд – фундамент прогресса и инноваций по всей стране, а разработки делают жизнь каждого из нас комфортнее и мобильнее. Машиностроение, тяжеловес экономики, готовится отпраздновать свой профессиональный праздник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В стране работают десятки предприятий, многие из них – с мировым именем. Важная часть их истории – сохранение профессиональных традиций. На флагманах белорусского производства зачастую работают целые династии, которые передают навыки и знания из поколения в поколение. Специалисты создают технику под запросы потребителей, работают над модернизацией и не боятся амбициозных идей. О семьях, преданных одному делу, – наши корреспонденты.

Технику из Бобруйска можно встретить на полях по всему миру. Завод «Агромаш» создает для аграриев надежные машины на все случаи жизни. Полный цикл: от подготовки почвы до сбора урожая. Более 200 моделей, которые стали эталоном качества на всех континентах.

Олег Корсак, генеральный директор предприятия «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш»:

Темп роста объемов производства составляет более 120 %. Ну и самый главный критерий в том, что мы продаем продукцию на экспорт. Структура экспорта на сегодняшний день более 60 %.

А начиналось все полвека назад с выпуска всего одной машины. За это время завод освоил свыше 2 тысяч технологических операций. Эту эволюцию отечественного машиностроения видел своими глазами Андрей Лемешонок. Его трудовая биография – ровесница предприятия.

Андрей Лемешонок, наладчик станков с программным управлением предприятия «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш»:

Когда я пришел, тогда еще только начинался строиться завод. Многих цехов не было еще. А сейчас все расстроено, модернизация идет полным ходом. У меня здесь работают двое сыновей, две невестки, и жена работала до пенсии.

Общий стаж династии Лемешонок – больше 130 лет. И хотя ее глава уже 5 лет как мог бы быть на пенсии, он остается в строю. Правда, теперь работает под руководством младшего сына, которого когда-то сам ввел в профессию.

Александр Лемешонок, начальник участка предприятия «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш»:

Отец с матерью раньше в детстве приводили нас на завод. Ходили, детям было интересно, нравились станки, производство понравилось. Ну и когда выросли, надо было куда-то определяться. Куда? За родителями.