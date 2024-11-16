Спортивные секции и танцы на колясках! Рассказываем про уникальный «Инвацентр»

Да-да, вы не ошиблись, это кружится в танце наша ведущая Алеся Алехнович. Спортивные танцы на колясках не только ее хобби. Это неотъемлемая часть жизни.

Алеся Алехнович, многократная чемпионка Беларуси по спортивным танцам на колясках, серебряный призер Кубка мира, двукратный призер чемпионата мира:

Каждые соревнования ярким, позитивным, как салют, пятном в жизни остаются. Приключение! Была в Польше, Германии, Нидерландах. Я сейчас больше сольно танцую, и это не в рамках европейской или латиноамериканской программы. Именно в соревновательной среде появилось направление фристайл, где можно выбирать любую музыку, любой стиль, образ себе создавать, историю и сольно выступать.

Уже на протяжении 10 лет Алеся приезжает на занятия в Школу танцев «Дар», которая находится на базе социального учреждения «Инвацентр» Белорусского общества инвалидов. Здесь тренируются люди разных возрастов и разной степени инвалидности.

Алеся Алехнович:

Мне не рассказывали, что с моим уровнем поражения достаточно сложно танцевать. Но надо? Надо. Смотришь, могут люди? Могут. И я могу.