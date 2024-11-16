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Спортивные секции и танцы на колясках! Рассказываем про уникальный «Инвацентр»

16 ноября 2024 10:27
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Да-да, вы не ошиблись, это кружится в танце наша ведущая Алеся Алехнович. Спортивные танцы на колясках не только ее хобби. Это неотъемлемая часть жизни.

Спортивные секции и танцы на колясках! Рассказываем про уникальный «Инвацентр»-2

Алеся Алехнович, многократная чемпионка Беларуси по спортивным танцам на колясках, серебряный призер Кубка мира, двукратный призер чемпионата мира:
Каждые соревнования ярким, позитивным, как салют, пятном в жизни остаются. Приключение! Была в Польше, Германии, Нидерландах. Я сейчас больше сольно танцую, и это не в рамках европейской или латиноамериканской программы. Именно в соревновательной среде появилось направление фристайл, где можно выбирать любую музыку, любой стиль, образ себе создавать, историю и сольно выступать.

Уже на протяжении 10 лет Алеся приезжает на занятия в Школу танцев «Дар», которая находится на базе социального учреждения «Инвацентр» Белорусского общества инвалидов. Здесь тренируются люди разных возрастов и разной степени инвалидности. 

Алеся Алехнович:
Мне не рассказывали, что с моим уровнем поражения достаточно сложно танцевать. Но надо? Надо. Смотришь, могут люди? Могут. И я могу. 

Спортивные секции и танцы на колясках! Рассказываем про уникальный «Инвацентр»-4

Анна Горчакова, четырехкратная чемпионка мира и Европы, восьмикратная победительница Кубка мира, мастер спорта международного класса по спортивным танцам на колясках:
«Инвацентр» – это уникальное учреждение, которое создало Белорусское общество инвалидов. И уникальность его заключается в том, что здесь развиваются различные виды реабилитации для людей с нарушением опорно-двигательного аппарата и с психо-физическими нарушениями. Это и через спорт происходит работа, и через творчество.

Сюда в спортивные секции и кружки могут приезжать люди с ограниченными возможностями из всей страны. Это республиканский центр, где все занятия абсолютно бесплатные. В том числе и танцы на колясках – мощнейшее средство реабилитации для человека. 

Подробности в видео.

# Жизнь с инвалидностью в Беларуси # Алеся Алехнович # Анна Горчакова

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