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Лукашенко пообещал вернуться к проблеме с картой поляка: важно не перегнуть

01 августа 2023 09:42
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Гражданства можно лишать только тех врагов, которые вступают в борьбу против Беларуси. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил во вторник, 1 августа, во время общения с населением агрогородка Беловежский в Каменецком районе Брестской области, информирует БЕЛТА. 

Касаемо темы карты поляка, глава государства пообещал вернуться к этой проблеме, обозначив, что не хочется обидеть людей, поэтому государство делает аккуратные шаги. «Люди должны жить свободно на своей земле, в своем обществе», – сказал Лукашенко. Крайне важно не перегнуть палку. 

# Рабочая поездка Президента # общество # Александр Лукашенко

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