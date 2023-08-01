Лукашенко пообещал вернуться к проблеме с картой поляка: важно не перегнуть

Гражданства можно лишать только тех врагов, которые вступают в борьбу против Беларуси. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил во вторник, 1 августа, во время общения с населением агрогородка Беловежский в Каменецком районе Брестской области, информирует БЕЛТА.

Касаемо темы карты поляка, глава государства пообещал вернуться к этой проблеме, обозначив, что не хочется обидеть людей, поэтому государство делает аккуратные шаги. «Люди должны жить свободно на своей земле, в своем обществе», – сказал Лукашенко. Крайне важно не перегнуть палку.