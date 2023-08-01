Лукашенко заявил, что в Беларуси будут активнее создавать контрактную армию

В Республике Беларусь намерены активнее работать над созданием контрактной армии. Об этом сообщил Президент Александр Лукашенко во время общения с жителями агрогородка в Каменецком районе Брестской области, куда глава государства приехал во вторник, 1 августа, сообщает БЕЛТА.

По словам белорусского лидера, контрактная армия в государстве необходима исключительно для защиты страны. И такое направление в Беларуси рассматривают только с этой целью.

«Присматриваемся к такому опыту, чтобы в будущем защитись себя. Наша цель заключается только в этом», – сказал Александр Лукашенко.