Почти 2,5 миллиона тонн зерна с учётом рапса намолочено в Беларуси

Новости Беларуси. В целом статистика по жатве воодушевляет. После прошедшего в июле селектора наши аграрии включились в работу с удвоенной силой и уже идут с опережением графика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В целом статистика по жатве воодушевляет. После прошедшего в июле селектора наши аграрии включились в работу с удвоенной силой и уже идут с опережением графика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По данным Минсельхозпрода, вес республиканского каравая с учетом рапса приближается к 2,5 миллиона тонн. Средняя урожайность – 35 центнеров с гектара. Обмолотили без малого 25 % полей с зерновыми и зернобобовыми, а озимого рапса убрано более 80 % от плана.