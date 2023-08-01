Прямой эфир

Почти 2,5 миллиона тонн зерна с учётом рапса намолочено в Беларуси

01 августа 2023 08:27
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В целом статистика по жатве воодушевляет. После прошедшего в июле селектора наши аграрии включились в работу с удвоенной силой и уже идут с опережением графика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Почти 2,5 миллиона тонн зерна с учётом рапса намолочено в Беларуси-1

По данным Минсельхозпрода, вес республиканского каравая с учетом рапса приближается к 2,5 миллиона тонн. Средняя урожайность – 35 центнеров с гектара. Обмолотили без малого 25 % полей с зерновыми и зернобобовыми, а озимого рапса убрано более 80 % от плана.

# Уборочная кампания # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Вопросы уборочной – на особом контроле. Лукашенко с рабочей поездкой прибыл в Брестскую область
01 августа 2023 07:34

Вопросы уборочной – на особом контроле. Лукашенко с рабочей поездкой прибыл в Брестскую область

«Единственная в своём роде». Служба, тестирующая состоящие на вооружении боеприпасы и ракеты, отмечает 55-летие
01 августа 2023 07:19

«Единственная в своём роде». Служба, тестирующая состоящие на вооружении боеприпасы и ракеты, отмечает 55-летие

Более 60 земельных участков выделят для нуждающихся в Столбцах
01 августа 2023 06:51

Более 60 земельных участков выделят для нуждающихся в Столбцах