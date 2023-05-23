Президент: есть вопиющие проблемы бардака в больницах, поликлиниках и ФАПах!
Новости Беларуси. Не количество отчетов, а люди, которым помогли сохранить здоровье и жизнь. Вот главный критерий эффективности системы здравоохранения. Об этом 23 мая заявил Александр Лукашенко на совещании во Дворце Независимости, где состоялся предметный разговор о положении дел в сфере, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Стоит отметить, не только к этому мероприятию, но и к другим глава государства готовится, используя сразу несколько источников информации, чтобы картина была объективной, потому параллельно специальной группе по теме работали и Комитет госконтроля, и Генпрокуратура.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
До сих пор есть вопиющие проблемы бардака в больницах, поликлиниках, ФАПах, даже в педиатрических отделениях. Подробности здесь.
Куда смотрят губернаторы? Ведь это их прежде всего сфера ответственности. Правительство прислало мне отписку за подписью премьер-министра и вице-премьера. Но это мы с ним отдельно будем разбираться. Наверное, забыли, где работают. Это характерно становится для правительства по всем практическим направлениям. Отписки мне не нужны. Это касается правительства и губернаторов, центральных органов власти.
Как вы собираетесь удержать специалистов на местах, если там не созданы нормальные условия для пациентов? И для медиков тоже. Отсюда и кадровые проблемы: вроде готовим достаточно врачей и медсестер, а в районах не задерживаются даже целевики.
Лукашенко о здравоохранении: «Запомните, я ни перед чем не остановлюсь. И порядок здесь будет наведен».
И здесь можно справедливо говорить, что, в общем-то, чуть позже и стали делать руководители ведомства, нынешний и бывший, о наших хороших показателях по снижению младенческой смертности, достижениях в трансплантологии, оказании высокотехнологичной помощи не только в столице, но и в регионах. Это действительно высший пилотаж, вот только толку от него, если с базовыми элементами проблемы.
Александр Лукашенко:
В последние годы мы интенсивно обучаем врачей райзвена высоким технологиям. Кому вы очки втираете? Какие технологии высокие они освоили? Разве не должны РНПЦ, областные больницы оказывать этим специалистам методическую помощь, обучать и контролировать их? В том числе своевременно подключаться к лечению тяжелых больных. Не надо их тащить кучей в БелМАПО на повышение квалификации. Везите в РНПЦ. И заплатите тем, кто будет обучать это звено районное, из областных больниц и так далее. Там надо учить! Со скальпелем и эндоскопом в руках. Чтобы они видели, как это делается. И проделали эти сложные операции, манипуляции, научились тому, что умеем мы наверху. У нас абсолютный разрыв вот этих верхних научно-практических центров со средним и нижним звеном. Как вы не понимаете, что там наши родители?
Главный показатель эффективности вашей работы – не количество отчетов, а люди, которым вы помогли сохранить здоровье, а порой и жизнь. Пятый человек в течение года от онкологии умирает. Каждый пятый! Не ваши родственники, это понятно. Почему умирают? Потому что вы вовремя диагностику не осуществили, на ранней стадии. Когда мы рак обнаруживаем на ранней стадии, люди по 8-10 лет живут. На сегодняшнем совещании мы должны дать объективную оценку сложившейся ситуации и решить, что делать дальше.
Лукашенко: средства на медицину выделяются колоссальные! И люди вправе видеть отдачу. Подробности.
Вне сомнений многие белорусы к перечисленному Президентом выше добавили бы свои наболевшие примеры. И все же надо понимать: есть вещи случайные, а есть системные сбои, которые могут стать фатальными для всей системы здравоохранения, для тысяч жизней, которые от нее зависят. Диагностировать их призвана была группа под руководством Ирины Абельской, главврача ведущей клиники страны (в народе – лечкомиссии). С февраля по март группа выборочно посетила 81 учреждение здравоохранения страны. И оказалась неприятно удивлена. Читайте здесь.