Президент: есть вопиющие проблемы бардака в больницах, поликлиниках и ФАПах!

Новости Беларуси. Не количество отчетов, а люди, которым помогли сохранить здоровье и жизнь. Вот главный критерий эффективности системы здравоохранения. Об этом 23 мая заявил Александр Лукашенко на совещании во Дворце Независимости, где состоялся предметный разговор о положении дел в сфере, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Стоит отметить, не только к этому мероприятию, но и к другим глава государства готовится, используя сразу несколько источников информации, чтобы картина была объективной, потому параллельно специальной группе по теме работали и Комитет госконтроля, и Генпрокуратура.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

До сих пор есть вопиющие проблемы бардака в больницах, поликлиниках, ФАПах, даже в педиатрических отделениях. Подробности здесь. Куда смотрят губернаторы? Ведь это их прежде всего сфера ответственности. Правительство прислало мне отписку за подписью премьер-министра и вице-премьера. Но это мы с ним отдельно будем разбираться. Наверное, забыли, где работают. Это характерно становится для правительства по всем практическим направлениям. Отписки мне не нужны. Это касается правительства и губернаторов, центральных органов власти. Как вы собираетесь удержать специалистов на местах, если там не созданы нормальные условия для пациентов? И для медиков тоже. Отсюда и кадровые проблемы: вроде готовим достаточно врачей и медсестер, а в районах не задерживаются даже целевики. Лукашенко о здравоохранении: «Запомните, я ни перед чем не остановлюсь. И порядок здесь будет наведен». И здесь можно справедливо говорить, что, в общем-то, чуть позже и стали делать руководители ведомства, нынешний и бывший, о наших хороших показателях по снижению младенческой смертности, достижениях в трансплантологии, оказании высокотехнологичной помощи не только в столице, но и в регионах. Это действительно высший пилотаж, вот только толку от него, если с базовыми элементами проблемы.