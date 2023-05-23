В учреждениях образования Минской области завершился ЦЭ. Что говорят выпускники?

Новости Беларуси. В учреждениях образования Минской области завершился централизованный экзамен. Его сдали почти 7,5 тысячи выпускников, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

14 мая прошли испытания по русскому и белорусскому языку. А 21 мая ученики сдавали экзамен по любому из 13 предметов на выбор. Задания были в тестовом формате. Так, в Борисовском районе централизованный экзамен прошли около тысячи человек. В топе среди выбранных предметов – математика, биология, обществоведение и иностранный язык.

Тимофей Реут, ученик гимназии № 1:

Экзамены прошли довольно неплохо, я бы сказал, хорошо. Спокойно пришел на них, главное, я считаю, не волноваться.

Лада Кот, ученица гимназии № 1:

Я собираюсь поступать в медицинский ВУЗ на провизора. Поэтому я сдавала биологию. Результатом, я думаю, буду довольна. Я очень долго к этому шла, готовилась.

Владислав Демяшкевич, ученик гимназии № 1:

Я занимался дома целый год. Решил много тестов. Так что я был подготовлен ко всему.

Ирина Садовская, начальник управления по образованию Борисовского райисполкома:

Все мы, и управление по образованию, и преподаватели, находились в пункте централизованного экзамена, старались создать для ребят условия спокойные, благоприятные, чтобы они не волновались, не переживали и могли максимально показать все то, чему научились за годы в школе.