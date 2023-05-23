В Минске стартовал финал 50-го Республиканского слёта-конкурса отрядов ЮИД

Мероприятие прошло у стелы «Минск – город-герой», где участники возложили алые цветы. В юбилейном слете принимают участие команды, ставшие победителями по результатам отборочных областных и минского городского этапов. А также ребята из России и Казахстана. В рамках финала пройдет теоретический экзамен на знание ПДД, также ребята должны будут продемонстрировать навыки по оказанию первой помощи пострадавшим. И продемонстрировать фигурное вождение велосипеда.

Нурай Бюркыт, ученица школы № 20 им. А. Байтурсынова Усть-Каменогорска (Казахстан): Мы приехали из Казахстана, из города Усть-Каменогорск. Мы участвовали в разных конкурсах, городских, областных и республиканских. В прошлом году мы завоевали первое место. В белорусском конкурсе мы решили поучаствовать, потому что это новый уровень для нас.

Дмитрий Корзюк, заместитель министра внутренних дел Беларуси:

Именно в этом году мы увеличили предельный возраст – от 15 до 17 лет. Это сделано для того, чтобы дальше формировать образ правоохранителя. Вроде как и несложное решение, но у ребят будет возможность развивать себя дальше.

В отборочных и финальном этапах республиканского слета-конкурса приняли участие более 2,5 тысячи отрядов. Ребята изучают не только правила дорожного движения, но и приобретают навыки безопасного вождения велосипеда.