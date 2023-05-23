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В Минске стартовал финал 50-го Республиканского слёта-конкурса отрядов ЮИД

23 мая 2023 15:32
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Новости Беларуси. В Минске торжественно открылся финал 50-го республиканского слета-конкурса отрядов юных инспекторов дорожного движения, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

В Минске стартовал финал 50-го Республиканского слёта-конкурса отрядов ЮИД-1

Мероприятие прошло у стелы «Минск – город-герой», где участники возложили алые цветы. В юбилейном слете принимают участие команды, ставшие победителями по результатам отборочных областных и минского городского этапов. А также ребята из России и Казахстана. В рамках финала пройдет теоретический экзамен на знание ПДД, также ребята должны будут продемонстрировать навыки по оказанию первой помощи пострадавшим. И продемонстрировать фигурное вождение велосипеда. 

В Минске стартовал финал 50-го Республиканского слёта-конкурса отрядов ЮИД-4

Нурай Бюркыт, ученица школы № 20 им. А. Байтурсынова Усть-Каменогорска (Казахстан): 
Мы приехали из Казахстана, из города Усть-Каменогорск. Мы участвовали в разных конкурсах, городских, областных и республиканских. В прошлом году мы завоевали первое место. В белорусском конкурсе мы решили поучаствовать, потому что это новый уровень для нас. 

В Минске стартовал финал 50-го Республиканского слёта-конкурса отрядов ЮИД-7

Дмитрий Корзюк, заместитель министра внутренних дел Беларуси: 
Именно в этом году мы увеличили предельный возраст – от 15 до 17 лет. Это сделано для того, чтобы дальше формировать образ правоохранителя. Вроде как и несложное решение, но у ребят будет возможность развивать себя дальше. 

В отборочных и финальном этапах республиканского слета-конкурса приняли участие более 2,5 тысячи отрядов. Ребята изучают не только правила дорожного движения, но и приобретают навыки безопасного вождения велосипеда.

# Конкурс # общество # Дмитрий Корзюк # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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