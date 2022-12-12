Огурцы стоят дороже мандаринов! Олег Гайдукевич промониторил цены в магазинах

Новости Беларуси. В Беларуси второй месяц подряд фиксируют падение цен на продовольственные товары. Это подтверждают и мониторинговые группы, которые продолжают работать по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такая форма контроля остается наиболее эффективной для обнаружения нарушений. Напомним, по фактам необоснованного завышения цен заведено более трех десятков уголовных дел.

Сегодня сумму базового чека в одном из столичных магазинов проверил депутат Олег Гайдукевич. В числе основных вопросов – наличие на полках белорусских товаров. По словам политика, замещение импортных производителей напрямую связано с национальной безопасностью и экономической стабильностью в стране. Особое внимание фруктам и овощам. Итоги проверки показали: огурцы стоят дороже мандаринов. Нарекания вызвали и цены на детское питание.

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

После распоряжения Президента пошли цены вниз или нет? Почувствовали? – Только на овощи, они ниже стали, и все.

– А молочная продукция?

– Молочка всегда была более-менее.

– Мясо?

– Мясо чуть-чуть дешевле.

Олег Гайдукевич:

Люди видят усилия государства, чтобы цены шли вниз. Знают о распоряжении Президента. Президент пользуется безусловным авторитетом, а вот чиновники нет. Недоверие вижу. Они считают, что надо работать лучше. А раз люди так говорят, значит, мы должны работать лучше. Поход в магазин показал, что эту работу надо продолжать и через неделю, и через две, и через месяц. Это будет актуально всегда, потому что кто-то расслабится из предпринимателей. Подумает: все, проверки закончены – можно опять цену задрать.