Лукашенко о союзе с Россией: «Мы намерены достигнуть технологического суверенитета»
Сила наций не в капиталах, не в военной мощи, не в амбициях. Она в истинных ценностях, в стремлении к справедливости и вере в себя. Такой важный тезис 24 апреля озвучил в своем докладе Александр Лукашенко на заседании Всебелорусского народного собрания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Погнавшись за чем-то лучшим, Украина осталась с протянутой рукой. Что ни день, то новость о том, что Киеву хозяева и их приспешники то денег подбросят, то бэушную военную технику передадут. А что в остатке? Украина стала богаче и успешнее? А, может, счастливее? По факту – безрассудной.
И все это вместо того, чтобы мирно жить в славянском братстве, как это уже на протяжении многих лет делают Беларусь и Россия. Союзное государство – успешный пример дружбы и сотрудничества в решении вопросов политики и экономики.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Абсолютно уверен, что примером мирной созидательной повестки станут проверенные годами наши союзнические отношения с Россией. Я бы даже сказал, союзу Российской Федерации и Беларуси удалось предвосхитить сегодняшние тектонические сдвиги во всех сферах. И сейчас именно наше время. Сильные, суверенные государства – сильный союз. Вот формула успеха любой интеграции. Время подтолкнуло нас с россиянами к решению важнейшей задачи – мы намерены достигнуть технологического суверенитета в рамках Союза, сохраняя национальные интересы. И мы уверенно это делаем и движемся к желаемому результату. Наше союзное строительство – образец союза суверенных народов. И эта модель имеет шансы на успех и расширение участников. Подчеркиваю: никакого насилия и никакого поглощения.
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