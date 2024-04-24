Сила наций не в капиталах, не в военной мощи, не в амбициях. Она в истинных ценностях, в стремлении к справедливости и вере в себя. Такой важный тезис 24 апреля озвучил в своем докладе Александр Лукашенко на заседании Всебелорусского народного собрания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Погнавшись за чем-то лучшим, Украина осталась с протянутой рукой. Что ни день, то новость о том, что Киеву хозяева и их приспешники то денег подбросят, то бэушную военную технику передадут. А что в остатке? Украина стала богаче и успешнее? А, может, счастливее? По факту – безрассудной.

И все это вместо того, чтобы мирно жить в славянском братстве, как это уже на протяжении многих лет делают Беларусь и Россия. Союзное государство – успешный пример дружбы и сотрудничества в решении вопросов политики и экономики.