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Рютте планирует увеличить оборонный расход до 5% ВВП – Алесин прокомментировал дорогой план НАТО

10 июня 2025 16:53
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Цифра последних суток, которая в миг разлетелась «молниями» в информационных лентах и пабликах с легкой подачи генсека НАТО Марка Рютте. И этот тот случай, когда «слово – уж точно не воробей».

Рютте планирует увеличить оборонный расход до 5% ВВП – Алесин прокомментировал дорогой план НАТО-2

«Выстрелил» Рютте, действительно, громко! На 400 процентов, то есть в 4 раза – именно такой «взрывной» рост мощности противовоздушной и противоракетной обороны Североатлантического альянса считает необходимым и своевременным руководитель НАТО.

Будучи в Лондоне, он заявил, что та самая «угроза с Востока» сохранится даже после завершения конфликта в Украине. И Альянс, по его убеждению, должен стать «более сильным и смертоносным», а кроме четырехкратного увеличения сил ПВО и ПРО, еще нужно нарастить тысячи единиц бронетехники, танков и миллионы артиллерийских снарядов.

Рютте планирует увеличить оборонный расход до 5% ВВП – Алесин прокомментировал дорогой план НАТО-4

При этом Рютте, судя по всему, уже панически требует: «НАТО должно совершить квантовый скачок в коллективной обороне». Кто не знает терминологию в физике – «квантовый скачок» означает «молниеносно», буквально по щелчку пальца.

И этот новый натовский план невероятно дорогой. И пока пальцем щелкают в руководстве Альянса, платить за очередные фобии власть имущих придется рядовым налогоплательщикам. Чтобы противостоять мнимой «угрозе с Востока», генсек НАТО предлагает выделить 3,5 % ВВП на сугубо военные расходы и еще 1,5 % на строительство дорог, мостов, аэродромов и морских портов.

То есть всего 5 % от ВВП. Как говорится, «вынь, да положь», при чем из карманов миллионов налогоплательщиков. По силам ли?

Рютте планирует увеличить оборонный расход до 5% ВВП – Алесин прокомментировал дорогой план НАТО-6

Например, Financial Times сомневается в платежеспособности Франции. Высокий уровень государственного долга в 113 % ВВП может помешать Парижу угнаться за новой волной военных расходов. Среди наиболее расточительных стран Альянса, которые живут по принципу «долг оправдывает военные средства», издание также отмечает США, Италию, Грецию и Испанию.

И вот такие «взрывные» новости от «миролюбивого» НАТО тут же оценили на Востоке – там, откуда якобы исходит та самая «мнимая угроза» и куда Альянс когда-то клятвенно обещал – «ни шагу».

Рютте планирует увеличить оборонный расход до 5% ВВП – Алесин прокомментировал дорогой план НАТО-8

Ну а сегодня НАТО, сбросив все маски, демонстрирует свою сущность как инструмент агрессии и конфронтации. Об этом заявили в Кремле, а еще добавили, что европейские налогоплательщики будут тратить свои «кровные» для купирования эфемерной угрозы, которая, как утверждает их власть, исходит от России.

А нам здесь, в Беларуси, учитывая то, что весь этот натовский «спектакль» разворачивается у наших западных границ, они же и внешние рубежи Союзного государства… Так вот нам здесь приходится держать «порох сухим». А стратегия «хочешь мира – готовься к войне», похоже, единственно верная сегодня.

Рютте планирует увеличить оборонный расход до 5% ВВП – Алесин прокомментировал дорогой план НАТО-10

Александр Алесин, военный эксперт:
В нынешних международных отношениях уважают только силу. Если они будут знать, что на каждое их враждебное действие последует ответ… Президент Лукашенко сказал, что если только переступят линию нашей государственной границы, то тут же последует молниеносный ответ. А у нас есть чем ответить. Это и наш ракетный комплекс «Полонез» белорусской разработки, комплексы «Искандер-М», которые передала Российская Федерация. Ну, и наконец, в ближайшие месяцы поступят комплексы «Орешник». Я думаю, что этих мер будет достаточно, чтобы охладить наиболее горячие головы на Западе.

# НАТО # Национальная безопасность # Оружие и боеприпасы # Международная политика # Александр Алесин

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