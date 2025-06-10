Рютте планирует увеличить оборонный расход до 5% ВВП – Алесин прокомментировал дорогой план НАТО

Цифра последних суток, которая в миг разлетелась «молниями» в информационных лентах и пабликах с легкой подачи генсека НАТО Марка Рютте. И этот тот случай, когда «слово – уж точно не воробей».

«Выстрелил» Рютте, действительно, громко! На 400 процентов, то есть в 4 раза – именно такой «взрывной» рост мощности противовоздушной и противоракетной обороны Североатлантического альянса считает необходимым и своевременным руководитель НАТО. Будучи в Лондоне, он заявил, что та самая «угроза с Востока» сохранится даже после завершения конфликта в Украине. И Альянс, по его убеждению, должен стать «более сильным и смертоносным», а кроме четырехкратного увеличения сил ПВО и ПРО, еще нужно нарастить тысячи единиц бронетехники, танков и миллионы артиллерийских снарядов.

При этом Рютте, судя по всему, уже панически требует: «НАТО должно совершить квантовый скачок в коллективной обороне». Кто не знает терминологию в физике – «квантовый скачок» означает «молниеносно», буквально по щелчку пальца. И этот новый натовский план невероятно дорогой. И пока пальцем щелкают в руководстве Альянса, платить за очередные фобии власть имущих придется рядовым налогоплательщикам. Чтобы противостоять мнимой «угрозе с Востока», генсек НАТО предлагает выделить 3,5 % ВВП на сугубо военные расходы и еще 1,5 % на строительство дорог, мостов, аэродромов и морских портов. То есть всего 5 % от ВВП. Как говорится, «вынь, да положь», при чем из карманов миллионов налогоплательщиков. По силам ли?

Например, Financial Times сомневается в платежеспособности Франции. Высокий уровень государственного долга в 113 % ВВП может помешать Парижу угнаться за новой волной военных расходов. Среди наиболее расточительных стран Альянса, которые живут по принципу «долг оправдывает военные средства», издание также отмечает США, Италию, Грецию и Испанию. И вот такие «взрывные» новости от «миролюбивого» НАТО тут же оценили на Востоке – там, откуда якобы исходит та самая «мнимая угроза» и куда Альянс когда-то клятвенно обещал – «ни шагу».

Ну а сегодня НАТО, сбросив все маски, демонстрирует свою сущность как инструмент агрессии и конфронтации. Об этом заявили в Кремле, а еще добавили, что европейские налогоплательщики будут тратить свои «кровные» для купирования эфемерной угрозы, которая, как утверждает их власть, исходит от России. А нам здесь, в Беларуси, учитывая то, что весь этот натовский «спектакль» разворачивается у наших западных границ, они же и внешние рубежи Союзного государства… Так вот нам здесь приходится держать «порох сухим». А стратегия «хочешь мира – готовься к войне», похоже, единственно верная сегодня.