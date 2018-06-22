Президент Беларуси заявил о необходимости за два года довести зарплату в сельском хозяйстве до 1000 рублей

Новости Беларуси. Среднюю зарплату в агросекторе Беларуси за два года необходимо довести до тысячи рублей. Президент заявил об этом на совещании в Шкловском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Рабочая поездка Президента Беларуси в Могилёвскую область определяет, как будет развиваться сельхозпроизводство

На нём говорили о перспективах развития региона и отрасли в целом. Так, в ходе обсуждения Александр Лукашенко заметил, что не исключает продажу сельхозпредприятий частникам. За прошедшие годы стране удалось спасти, восстановить и развить агросектор, обеспечить продовольственную безопасность, создать агрогородки и необходимые социальные условия для жизни людей на селе. Приход частного капитала в сельское хозяйство сегодня возможен, однако, по словам Президента, частник обязан в таком случае гарантировать выполнение ряда условий.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Построили агрогородки? Кто не построил, тот знает, как надо строить. Где-то не хватает денег, понятно. Где-то что-то будем поддерживать, помогать, начиная от облисполкома и заканчивая республиканским бюджетом. Наклоняем частников, чтобы они брали убыточные хозяйства и поднимали их, ставили на ноги. Почти 20% частники взяли бывших колхозов/совхозов. В основном работают хорошо. Лучше, чем в «Кирово». Нет таких частников, которые бы работали так плохо, как здесь.

Я не сторонник приватизировать колхозы/совхозы (или как-то по-другому вы их называете, я – по-старому). Думаю, на меня крестьяне не обидятся, если я точно буду принимать решения о приватизации. Почему? Приватизировать – то есть продавать. 20 лет я вам дал время, определяйтесь. И кто хочет работать на земле без помещика, тот сегодня работает. А кто не хочет, ну уж извольте, государство на плечах не может вас нести и не должно нести. Александр Лукашенко: «Дурных денег не будет. Вам придётся в «Купаловском» отрабатывать все свои стройки»

Мы не против того, чтобы сюда пришел частный капитал, но под железные условия. И мое железное условие, как человека деревенского, чтобы здесь не был обижен человек. Он должен приходить на работу, технологически обеспечивать процесс, получать достойную зарплату. Вы видите, что я наклоняю всю страну к тому, чтобы средняя была примерно 1 000 рублей.

Я думаю, что в 2019 году перед губернаторами будет стоять задача (потому что они прежде всего за село отвечают) не 600, а 800 рублей. И вы к этому готовьтесь. Это не значит все сестрам по серьгам, нет. Тем, кто работает. А через пару лет мы должны к той же 1000 рублей подойти и в сельском хозяйстве.

В центре внимания оказались вопросы трудовой дисциплины, использование лучших передовых технологий и строгое соблюдение инструкций в течение всего производственного цикла. По словам Президента, нужно четко определиться с распределением в холдинге финансовых потоков, ведь это и есть основа любого управления.