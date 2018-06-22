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Рабочая поездка Президента Беларуси в Могилёвскую область определяет, как будет развиваться сельхозпроизводство

22 июня 2018 10:55
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Новости Беларуси. Проект агрохолдинга «Купаловское» должен стать новым этапом в развитии сельхозпроизводства Беларуси. Такое мнение высказал Александр Лукашенко, посещая 22 июня Могилевскую область, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: «Дурных денег не будет. Вам придется в «Купаловском» отрабатывать все свои стройки»

Рабочая поездка Президента Беларуси в Могилёвскую область определяет, как будет развиваться сельхозпроизводство-1

Глава государства в Шкловском районе ознакомился с работой организаций, которые входят в структуру холдинга. Ему доложили о том, как реализуются задачи по созданию эффективного интегрированного объединения с полным циклом производства, переработки и реализации продукции.

Рабочая поездка Президента Беларуси в Могилёвскую область определяет, как будет развиваться сельхозпроизводство-4

Поручение по созданию агрохолдинга «Купаловское» Президент дал еще в 2016. Зарегистрировали объединение летом 2017. В него входят – управляющая компания холдинга, а также три акционерных общества.

Рабочая поездка Президента Беларуси в Могилёвскую область определяет, как будет развиваться сельхозпроизводство-7

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Цель одна – эффективное производство. В противном случае вы не выживете. Мы уперлись уже в некую неопределенность в сельском хозяйстве. Стоит вопрос, как жить дальше, как двигаться дальше, чтобы обеспечить эффективное производство и выстоять в этой конкуренции.

Первый этап, мы когда-то начинали с «Александрийского». Появилось такое «Александрийское», что дальше? Это серьезный вопрос, и здесь, в «Купаловском», провалить этот проект мы не можем. Поэтому тщательно подбирайте руководителей и так далее.

# Сельское хозяйство # Экономика # Александр Лукашенко # Фотофакт

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