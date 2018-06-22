Рабочая поездка Президента Беларуси в Могилёвскую область определяет, как будет развиваться сельхозпроизводство

Глава государства в Шкловском районе ознакомился с работой организаций, которые входят в структуру холдинга. Ему доложили о том, как реализуются задачи по созданию эффективного интегрированного объединения с полным циклом производства, переработки и реализации продукции.

Поручение по созданию агрохолдинга «Купаловское» Президент дал еще в 2016. Зарегистрировали объединение летом 2017. В него входят – управляющая компания холдинга, а также три акционерных общества.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Цель одна – эффективное производство. В противном случае вы не выживете. Мы уперлись уже в некую неопределенность в сельском хозяйстве. Стоит вопрос, как жить дальше, как двигаться дальше, чтобы обеспечить эффективное производство и выстоять в этой конкуренции.

Первый этап, мы когда-то начинали с «Александрийского». Появилось такое «Александрийское», что дальше? Это серьезный вопрос, и здесь, в «Купаловском», провалить этот проект мы не можем. Поэтому тщательно подбирайте руководителей и так далее.