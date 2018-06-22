Александр Лукашенко: «Дурных денег не будет. Вам придётся в «Купаловском» отрабатывать все свои стройки»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Если даже это частник вложит свои деньги, все равно надо контролировать стоимость этих работ. И увидите, что там надо не 13 миллионов долларов, а может быть 7 или 10. Но главное, чтобы не ошибиться. Чужих денег не будет, дурных денег не будет. Вам придется в «Купаловском» отрабатывать все свои стройки. Поэтому вы думайте, надо дополнительно площадка – если вы увидели, что это хорошо выгодно – стройте. Но все хорошо будет, если будет дисциплина: начиная от руководителя и заканчивая дояркой и механизатором.