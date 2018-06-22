Александр Лукашенко: «Дурных денег не будет. Вам придётся в «Купаловском» отрабатывать все свои стройки»
Новости Беларуси. 22 июня Александр Лукашенко отправился с рабочим визитом в Могилевскую область. В центре внимания оказались вопросы трудовой дисциплины, использование лучших передовых технологий и строгое соблюдение инструкций в течение всего производственного цикла, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Рабочая поездка Президента Беларуси в Могилёвскую область определяет, как будет развиваться сельхозпроизводство
По словам Президента, нужно четко определиться с распределением в холдинге финансовых потоков, ведь это и есть основа любого управления.
Посещая одно из предприятий Александр Лукашенко указал на целый ряд недоработок. В первую очередь это касается внешнего вида и помещений для содержания КРС. Ситуацию необходимо исправить, во-первых, этот агрохолдинг – проект государственной важности, а, во-вторых, такие недоработки формируют не лучшее мнение о предприятии у потенциального инвестора.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Если даже это частник вложит свои деньги, все равно надо контролировать стоимость этих работ. И увидите, что там надо не 13 миллионов долларов, а может быть 7 или 10. Но главное, чтобы не ошибиться. Чужих денег не будет, дурных денег не будет. Вам придется в «Купаловском» отрабатывать все свои стройки. Поэтому вы думайте, надо дополнительно площадка – если вы увидели, что это хорошо выгодно – стройте. Но все хорошо будет, если будет дисциплина: начиная от руководителя и заканчивая дояркой и механизатором.
Во время рабочей поездки Александру Лукашенко доложили о заготовке кормов в Шкловском районе, Могилевской области и Беларуси в целом. Обсудили влияние погодных условий и меры по сохранению урожая. В Шкловском районе с участием Президента проходит совещание, где рассматривают перспективы развития региона.