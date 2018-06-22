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23 июня в Беларуси ожидаются дожди с грозами, местами похолодает до +8°С

22 июня 2018 11:55
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Новости Беларуси. 23 июня в отдельных районах Беларуси пройдут дожди с грозами.  

Как сообщает Белгидромет, в субботу на протяжении дня будет облачно с прояснениями. Ночью и утром по юго-восточной половине республики прогнозируются дожди, которые усилятся днём. Также днём пройдут дожди и на остальной территории страны.  

Местами ожидаются грозы. Ветер будет переменным от 4 до 9 м/с, во время гроз порывы могут достигнуть 14 м/с.  

В ночные и утренние часы температура воздуха составит от +8°С по западу и до +16°С по востоку Беларуси. Днём также сохранится прохладная погода, ожидается +13… +18°С. В Гродненской и Брестской областях будет немного теплее, там столбик термометра покажет до +21°С.  

# Погода в Беларуси # общество

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