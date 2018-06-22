Хит пикников: пряная скумбрия на гриле за пять шагов

Лето – пора пикников. Поэтому мы расскажем вам, как приготовить вкусное, простое, но очень полезное блюдо на гриле.

Сперва нужно замариновать скумбрию. Лучше это сделать с вечера.

Интересно знать: полезные аминокислоты и витамины, которые содержатся в скумбрии, способствуют снижению уровня сахара в крови, а также оказывают омолаживающий эффект.

В скумбрию мы добавляем соль, черный и душистый перец, лавровый лист и чеснок.