Прямой эфир

Хит пикников: пряная скумбрия на гриле за пять шагов

22 июня 2018 12:33
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Лето – пора пикников. Поэтому мы расскажем вам, как приготовить вкусное, простое, но очень полезное блюдо на гриле.

Вам понадобится:

Филе скумбрии – 400 гр.

Чеснок – 10 гр.

Майонез – 80 гр.

Душистый перец – 5 гр.

Лавровый лист – 1 гр.

Черный перец – по вкусу

Лимон, соль

Хит пикников: пряная скумбрия на гриле за пять шагов-1

Сперва нужно замариновать скумбрию. Лучше это сделать с вечера.

Хит пикников: пряная скумбрия на гриле за пять шагов-4

Интересно знать: полезные аминокислоты и витамины, которые содержатся в скумбрии, способствуют снижению уровня сахара в крови, а также оказывают омолаживающий эффект.

В скумбрию мы добавляем соль, черный и душистый перец, лавровый лист и чеснок.

Хит пикников: пряная скумбрия на гриле за пять шагов-7

Интересно знать: душистый перец улучшает аппетит и обладает тонизирующими свойствами. Лавровый лист – природный антисептик, который оказывает обезболивающий эффект, помогает от бессонницы и перенапряжения.

Добавляем майонез. Маринуем.

Хит пикников: пряная скумбрия на гриле за пять шагов-10

Выкладываем на мангал.

Хит пикников: пряная скумбрия на гриле за пять шагов-13

Подавать рыбу с лимоном.

Хит пикников: пряная скумбрия на гриле за пять шагов-16

Хит пикников: пряная скумбрия на гриле за пять шагов-18

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# Еда # общество # Фотофакт

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