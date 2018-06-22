Хит пикников: пряная скумбрия на гриле за пять шагов
Лето – пора пикников. Поэтому мы расскажем вам, как приготовить вкусное, простое, но очень полезное блюдо на гриле.
Вам понадобится:
Филе скумбрии – 400 гр.
Чеснок – 10 гр.
Майонез – 80 гр.
Душистый перец – 5 гр.
Лавровый лист – 1 гр.
Черный перец – по вкусу
Лимон, соль
Сперва нужно замариновать скумбрию. Лучше это сделать с вечера.
Интересно знать: полезные аминокислоты и витамины, которые содержатся в скумбрии, способствуют снижению уровня сахара в крови, а также оказывают омолаживающий эффект.
В скумбрию мы добавляем соль, черный и душистый перец, лавровый лист и чеснок.
Интересно знать: душистый перец улучшает аппетит и обладает тонизирующими свойствами. Лавровый лист – природный антисептик, который оказывает обезболивающий эффект, помогает от бессонницы и перенапряжения.
Добавляем майонез. Маринуем.
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