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Президент Беларуси высадил дуб на аллее ШОС в Самарканде

15 сентября 2022 19:10
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На Шанхайскую организацию сотрудничества сейчас в мире смотрят как на будущее и очень влиятельный полюс. Об этом заявил Александр Лукашенко в Узбекистане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эта страна принимает саммит шанхайского партнерства.

Президент Беларуси высадил дуб на аллее ШОС в Самарканде-1

На Востоке всегда все со смыслом, даже большая политика – это симбиоз высокой философии и обычных дел. Поэтому лидеры заложили целую аллею. Говорят, узбекская земля очень плодородная. Аллея может стать еще длиннее, а уже посаженное станет раскидистой кроной Шанхайской организации сотрудничества.

Президент Беларуси высадил дуб на аллее ШОС в Самарканде-4

После посадки дубовой аллеи лидеры ШОС отправились на экскурсию в «Вечный город». Это аутентичный проект по созданию древнего Самарканда. В культурно-этнографическом комплексе оживает история. Высокие гости познакомились с локацией ремесленников, оценили вкус местной кухни. Дегустацию и культурную программу организовали под вечерним небом Самарканда.

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# Шанхайская организация сотрудничества # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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