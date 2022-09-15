Президент Беларуси высадил дуб на аллее ШОС в Самарканде

На Шанхайскую организацию сотрудничества сейчас в мире смотрят как на будущее и очень влиятельный полюс. Об этом заявил Александр Лукашенко в Узбекистане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эта страна принимает саммит шанхайского партнерства.

На Востоке всегда все со смыслом, даже большая политика – это симбиоз высокой философии и обычных дел. Поэтому лидеры заложили целую аллею. Говорят, узбекская земля очень плодородная. Аллея может стать еще длиннее, а уже посаженное станет раскидистой кроной Шанхайской организации сотрудничества.