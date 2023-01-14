Скончалась Инна Чурикова. Актрисе было 79 лет

Новости России. На 80-м году жизни скончалась одна из самых ярких и титулованных актрис советской России, народная артистка СССР Инна Чурикова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Она снялась более чем в 40 фильмах: широкую известность актрисе принесли картины «Морозко», «Я шагаю по Москве» и «Ширли-мырли».

Однако в последние годы увидеть Инну Михайловну в новых кинокартинах удавалось редко. В основном актриса выходила на театральную сцену своего любимого «Ленкома», служила в котором 50 лет.

За многие театральные и киноработы Чурикова отмечена государственными и общественными наградами. А зрители всегда обращали внимание на ее особый дар: быть одновременно драматической и комедийной актрисой.