Пустовой: когда Бог на первом месте, всё остальное – на своих местах. В Беларуси – всё на своих местах

Время авторской журналистики. «Политика без галстуков и купюр» от Евгения Пустового в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

В рождественские дни самые важные и главные слова «Когда Бог на первом месте, все остальное – на своих местах». В Беларуси – все на своих местах. Хлеб духовный – злато державы, залог того, что всегда будем с хлебом насущным.

Эта неделя стала зеркальным отражением нашего пути. Белорусского пути. В какой еще из стран для некоторых образцовой Европы так подчеркнуто и на высшем государственном уровне в главном зрительском зале страны вручают духовные премии и награды тем, кто взобрался на спортивный олимп? Казалось бы, какое-то непонятное соседство: люди в рясе, а рядом люди в спортивной форме. На сцене они все в дресс-коде. Все просто. У человека все должно быть прекрасно: и форма, и содержание. У белоруса тем более.