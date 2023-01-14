Пустовой: когда Бог на первом месте, всё остальное – на своих местах. В Беларуси – всё на своих местах

Время авторской журналистики. «Политика без галстуков и купюр» от Евгения Пустового в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Время авторской журналистики. «Политика без галстуков и купюр» от Евгения Пустового в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
В рождественские дни самые важные и главные слова «Когда Бог на первом месте, все остальное – на своих местах». В Беларуси – все на своих местах. Хлеб духовный – злато державы, залог того, что всегда будем с хлебом насущным.
Эта неделя стала зеркальным отражением нашего пути. Белорусского пути. В какой еще из стран для некоторых образцовой Европы так подчеркнуто и на высшем государственном уровне в главном зрительском зале страны вручают духовные премии и награды тем, кто взобрался на спортивный олимп? Казалось бы, какое-то непонятное соседство: люди в рясе, а рядом люди в спортивной форме. На сцене они все в дресс-коде. Все просто. У человека все должно быть прекрасно: и форма, и содержание. У белоруса тем более.
Лукашенко: премии, которые ежегодно вручаем в эти дни, – дань исконным традициям, связывающим эпохи. Подробнее.
Евгений Пустовой:
Беларусь настолько старается придерживаться нравственных ценностей, что даже ООН признала и поблагодарила нас за отношение к беженцам. ООН – которая не очень благосклонна к официальному Минску, но у истоков которой мы и стояли. Белорус Громыко, Мистер нет, тогда сказал да. Наша страна превратилась в Красный Крест. Кого, как не Белорусский Красный Крест, отмечать премией «За духовое возрождение». Шевцов и его команда так ненавязчиво напомнили миру, что врачи должны заниматься спасением людей, а не политикой.
Читайте также:
«Это патриоты по поступкам». Как готовятся к вручению наград от Президента во Дворце Республики?
«Равняться на них, на лучшее». Церемония вручения спецпремий от Президента – самые яркие моменты награждения
Президент – лауреатам госпремий: «Усё, што вы робіце, – гэта не дзеля ўзнагарод»
Подробности в видеоматериале.
Подписывайтесь на нас в Telegram!