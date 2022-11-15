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В Минске стартует международная выставка-ярмарка «Продэкспо-2022»

15 ноября 2022 06:37
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Новости Беларуси. 15 ноября стартует самое вкусное событие года – международная выставка-ярмарка «Продэкспо», один из флагманов среди продовольственных форумов Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске стартует международная выставка-ярмарка «Продэкспо-2022»-1

В 28-й раз на этой площадке соберутся свыше 100 ведущих предприятий отечественного и зарубежного рынка. Они представят свои достижения, технологии и новые образцы продукции. Начнется выставка с делового форума, где ключевые темы – импортозамещение, продбезопасность и тенденции потребительского рынка. Запланирована и конкурсная программа. Выберут лучшего кондитера.

# Выставка # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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