В Минске стартует международная выставка-ярмарка «Продэкспо-2022»

Новости Беларуси. 15 ноября стартует самое вкусное событие года – международная выставка-ярмарка «Продэкспо», один из флагманов среди продовольственных форумов Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 28-й раз на этой площадке соберутся свыше 100 ведущих предприятий отечественного и зарубежного рынка. Они представят свои достижения, технологии и новые образцы продукции. Начнется выставка с делового форума, где ключевые темы – импортозамещение, продбезопасность и тенденции потребительского рынка. Запланирована и конкурсная программа. Выберут лучшего кондитера.